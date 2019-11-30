Опера "Кармен" открыла в Оренбурге VII Международный фестиваль Мстислава Ростроповича

ОРЕНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль Мстислава Ростроповича открылся в седьмой раз в Оренбурге. Опера "Кармен" Жоржа Бизе в исполнении солистов и оркестра Центра оперного пения Галины Вишневской под управлением маэстро из Италии Марко Боэми стала первым музыкальным произведением трехдневной программы, передает корреспондент ТАСС.

"Гениальная опера, которую таковой считал даже Петр Чайковский, она исполняется во всех странах, на всех языках, включая японский, мы ее будет исполнять на языке оригинала - на французском. Наш спектакль поставил Иван Поповский - замечательный режиссер, с которым мы очень много сотрудничали, этот режиссер - очень востребованный, получил "Золотую маску", - рассказала дочь Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, создатель и художественный руководитель фестиваля Ольга Ростропович.

Как отметил Боэми, ему очень приятно быть в Оренбурге, зная, что этот город много значит для семьи Ростроповичей. Перед тем, как отправиться на фестиваль, он побывал на Новодевичьем кладбище, где похоронены Мстислав Ростропович и Галина Вишневская.

"Я был счастлив, когда получил приглашение работать в Центре оперного пения Галины Вишневской, потому что маэстро Ростропович был для меня всегда примером не только музыкальным, но и человеческим", - сказал он.

Одним из мероприятий фестиваля должен был стать мастер-класс педагога Центра оперного пения Вишневской Маквалы Касрашвили, но народная артистка СССР заболела и не смогла приехать в Оренбург.

"Чтобы все-таки как-то приобщить студентов [Оренбургского государственного института искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей] к закулисной жизни и показать, как мы работаем, решили сделать открытую репетицию оперы "Кармен". Это очень большое исключение, наш маэстро [Боэми] никогда не разрешает быть на своих репетициях, мы никогда не разрешаем делать открытые репетиции, но это было сделано в виде исключения для любимых оренбуржцев, для студентов", - сказала Ольга Ростропович.

Во второй день фестиваля в Оренбургской областной филармонии состоится концерт Опера-гала. В афише - лауреаты разных лет Международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской. Завершится фестиваль 2 декабря концертом Государственного академического симфонического оркестра им. Светланова под управлением российского дирижера Валентина Урюпина.

"Лично для меня фестиваль - это возможность увидеть молодежь, которая завтра-послезавтра, через десятилетия будет создавать и представлять во всем мире отечественное искусство - музыкальное, академическое, инструментальное, самое разное. <…> Когда именитым коллективом дирижирует молодой музыкант, в этом есть какая-то особенность, уникальность и привлекательность, безусловно, когда есть сплав и опыта и в то же время молодости, нового звучания, нового подхода к музыке", - считает министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко.

Семья Ростроповичей и Оренбург

Леопольд Ростропович с супругой Софьей Федотовой и сыном Мстиславом были эвакуированы в Оренбург из Москвы в годы Великой Отечественной войны. Родители стали преподавать в местном музыкальном училище. В апреле 1942 года в связи с тяжелой болезнью отца 15-летний Мстислав был зачислен вместо него на работу в училище. После смерти отца в июле того же года, продолжая преподавание, выступал на коллективных концертах, давал частные уроки и при этом учился сам.

В честь Леопольда и Мстислава Ростроповичей назван Оренбургский государственный институт искусств. С 2013 года в регионе проводится Международный фестиваль Мстислава Ростроповича.