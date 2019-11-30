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Семья Мстислава Ростроповича передала афиши и фотографии для музея в Оренбурге

Дом-музей Ростроповичей откроют на базе здания, в котором семья жила в 1943-1945 годы

ОРЕНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Фонд музея-квартиры семьи Ростроповичей в Оренбурге пополнится очередной партией материалов, которую передали в дар из архивов маэстро. Об этом сообщила журналистам в субботу перед открытием Международного фестиваля Мстислава Ростроповича в Оренбурге архивариус семьи Лариса Чиркова.

В рамках национального проекта "Культура" в Оренбурге в 2019 году началась реновация Дома-музея семьи Ростроповичей.

"Сейчас прибывают две большие коробки с его программами, афишами, фотографиями, которые составят экспозицию этого музея, а уже более личные вещи Ольга Мстиславовна (Ростропович - дочь музыканта - прим. ТАСС) привезет с сестрой сама и лично передаст в музей, когда он будет открываться", - сказала Чиркова.

Художественный руководитель Центра оперного пения Галины Вишневской, дочь Вишневской и Ростроповича Ольга Ростропович уточнила, что материалы для музея уже отбираются. Некоторые из них абсолютно уникальные, и, в скором времени, за этими артефактами можно будет специально ехать в Оренбург.

Чиркова также рассказала, что представители оренбургского музея в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума познакомили их с концепцией будущей экспозиции. В доме, где в годы Великой Отечественной войны в эвакуации проживала семья Ростроповичей, намерены воссоздать обстановку тех лет, а несколько других залов посвятить более поздним периодам жизни всемирно известного виолончелиста, дирижера и композитора Мстислава Леопольдовича Ростроповича (1927-2007).

Работа по созданию дома-музея семьи Ростроповичей на базе здания, в котором в 1943-1945 годы в эвакуации проживала семья музыканта, началась в 2019 году. Осенью правительство Оренбургской области решило выделить средства на приобретение в госсобственность последней доли в здании. Это позволило приступить к масштабной реконструкции музея. Квартира станет филиалом Оренбургского областного музея изобразительных искусств, который уже собирает материалы и формирует будущую экспозицию. Ранее оренбургские художники Геннадий Глахтеев и Ирина Макарова передали в дар произведения и фотографии, связанные с именами музыкантов.

Связь семьи Ростроповичей с Оренбургом

Леопольда Ростроповича с супругой Софьей Федотовой и сыном Мстиславом эвакуировали в Оренбург из Москвы в годы Великой Отечественной войны. Родители стали преподавать в местном музыкальном училище. В апреле 1942 года в связи с тяжелой болезнью отца 15-летнего Мстислава зачислили вместо него на работу в училище. После смерти отца в июле того же года, продолжая преподавание, он выступал на коллективных концертах, давал частные уроки и при этом учился сам.

В честь Леопольда и Мстислава Ростроповичей назван Оренбургский государственный институт искусств. С 2013 года в регионе проводится Международный фестиваль Мстислава Ростроповича.

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