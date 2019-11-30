Лента "Ван Гоги" Сергея Ливнева названа лучшим фильмом Недели российского кино в Британии

ЛОНДОН, 30 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Картина "Ван Гоги" режиссера Сергея Ливнева признана лучшим фильмом Недели российского кино в Великобритании. О решении, принятом международным жюри, было объявлено на церемонии, которая прошла в субботу в Лондоне.

Лента повествует об отношениях отца и сына, одинокого 52-летнего художника Марка (его роль исполнил Алексей Серебряков), вернувшегося из-за границы, чтобы навестить родного человека, которого он не видел много лет. В этот вечер фильм получил и вторую статуэтку "Золотой единорог", вручаемую победителю в каждой из 12 номинаций.

Польский артист Даниэль Ольбрыхский, сыгравший в драме роль сильно болеющего отца, был удостоен премии в категории "Лучший актер".

"Это фильм о детях и родителях, он снят на самую важную тему в жизни, ведь то, как складываются отношения ребенка с родителями, накладывает отпечаток на всю жизнь человека, на то, как у него потом сложатся отношения с его собственными детьми, с мужьями, женами, братьями, сестрами и кем угодно", - рассказал Ливнев в беседе с корреспондентом ТАСС.

Он особо отметил вклад в фильм Ольбрыхского, которого на вручении премии не было и за которого статуэтку получил сам режиссер. "Ольбрыхский - абсолютно великий актер, один из самых выдающихся европейских актеров этого поколения, и работать с ним просто счастье. Это была блестящая пара - он и Серебряков, который тоже, на мой взгляд, является одним из ведущих актеров своего поколения, и абсолютно похоже, что они - отец и сын, они так слились и так это сделали, что этот дуэт состоялся", - сказал Ливнев.

"Участие фильма в любых фестивалях и неделях кино - это всегда очень интересно, как его люди будут смотреть. Я был удивлен, что вчера на просмотре зал был полон, причем было очень много англичан, это очень здорово. Реакция зала очень хорошая, было задано очень много умных вопросов, это было очень интересно", - сообщил он.

Другие категории

Анна Михалкова была признана лучшей актрисой за роль в фильме "Давай разведемся" Анны Пармас. В категории "Восходящий талант" статуэтку "Золотой единорог" получила Алена Михайлова за роль в ленте "Люби их всех" Марии Агранович, а лучшим дебютом признан фильм "Юморист" Михаила Идова. Эта же картина удостоилась премии за лучший сценарий.

Лучшим документальным фильмом о России названа лента "Буратино" Александра Слободяника, лучшим иностранным фильмом с российской тематикой стала картина Give Me Liberty Кирилла Михановского, лучшим документальным фильмом - "Дело Собчака" Веры Кричевской.

Мультипликационная лента "Снежная королева. Зазеркалье" Алексея Цицилина была удостоена "Золотого единорога" в категории "Лучший анимационный фильм", картина "Белым по черному" Антона Мамыкина признана первой в номинации "Лучший короткометражный фильм", а лучшим экологическим фильмом названа картина "Отец Байкал" Марины-Марии Мельник.

Всего в рамках недели кино на суд зрителей были представлены 37 кинолент и 18 короткометражных фильмов.