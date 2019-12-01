За главную награду II Международного кинофестиваля острова Хайнань поборются 13 фильмов

САНЬЯ /Китай/, 1 декабря. /ТАСС/. Торжественное открытие II Международного кинофестиваля острова Хайнань состоялось в воскресенье в городе-курорте Санья в провинции Хайнань на юге Китая. В номинации "Лучший полнометражный фильм" представлены 13 картин, победителя назовут 8 декабря.

В церемонии открытия кинофестиваля приняли участие известные китайские и иностранные актеры, представители индустрии кино, а также певцы, музыканты, люди искусства. На красной дорожке публику приветствовали американский актер Итан Хоук, британский режиссер и сценарист Саймон Уэст, китайская актриса Цзян Вэньли, французская актриса Изабель Юппер, которая в этом году возглавила команду жюри, британская певица Сара Брайтман и многие другие.

В погоне за "Золотым кокосом"

Высшей наградой кинофестиваля станет "Золотой кокос" - она будет вручаться впервые за лучшие полнометражный, короткометражный и документальный фильмы.

По словам организаторов, форма награды - позолоченная статуэтка в форме растущей на песке пальмы - выбрана неслучайно - она является символом стремления и тяги к жизни. На верхушке пальмы расположены орехи - плоды многолетнего труда и творческого пути кинематографистов.

В этом году организаторы получили 1495 кинолент из 80 стран и регионов мира. Накануне церемонии открытия кинофестиваля был обнародован список из 13 номинантов на премию в категории "Лучший полнометражный фильм". Среди них китайская лента "Первое расставание" режиссера Ван Линьа, фильм "Сын" Мехди Барсауи, немецкая картина "Воздушный шар" Михаэля Хербига, французская лента "Оленья кожа" (Квентин Дюпьё), "И придет огонь" Оливера Лаше, китайский фильм "Легенда о белой змее" от режиссера Чжан Сяньфэна, лента "Мама не дома" (Лю Цзюньфэн), "Мардж и ее мама" иранского кинорежиссера Мохсена Махмальбафа, фильм "Свистуны" Корнелиу Порумбою, китайско-французская лента "Любить и петь" (Ма Нань), "Вердикт" от режиссера Раймунда Рибай Гутьерреза, "1982" Валида Муанесса, а также "В тени" японского кинорежиссера Отомо Кэиси.

Награда за лучшую ленту составит 250 тыс. юаней (порядка $35,6 тыс.). Отдельный приз получат победители среди короткометражных и документальных фильмов.

Лучшие из лучших

По итогам кинофестиваля команда жюри также назовет лидеров в категориях "Лучший режиссер" (награда 150 тыс. юаней или $21,38 тыс.), "Специальный приз жюри" (100 тыс. юаней или $14,25 тыс.), "Лучший актер" и "Лучшая актриса" (80 тыс. юаней или $11,4 тыс.), "Лучший сценарист" (50 тыс. юаней или $7,12 тыс.), "Лучшая картина для детей" (50 тыс. юаней), а также "Лучший вклад в кинематограф" (приз в размере 50 тыс. юаней, оценивает работу костюмеров, визажистов, звукорежиссеров и других задействованных в создании картины специалистов).

Строгие судьи

В состав жюри второго Международного кинофестиваля острова Хайнань вошли семь человек, среди них режиссеры мирового уровня, актеры, сценаристы и кинокритики. Возглавит команду французская актриса Изабель Юппер - многократный лауреат международных кинофестивалей, обладательница "Золотого глобуса", а также председатель жюри 62-го Каннского кинофестиваля.

Помимо Юппер, в составе жюри - американский кинорежиссер, сценарист Абель Феррара, китайская актриса Цзян Вэньли, македонский кинорежиссер, сценарист Милчо Манчевски, китайский актер Чэнь Сычэн, режиссер из Индии Аруна Васудев, а также французский журналист, кинокритик Томас Сотинель.

Программа фестиваля

Во время фестиваля состоится целый ряд мероприятий - вниманию публики будут представлены 36 картин китайского и зарубежного производства, встречи с актерами, общение с кинематографистами, вечерние кинопоказы на пляже, демонстрация классики кинематографа, в частности фильмов с Чарли Чаплином, а также мастер-классы от именитых представителей киноиндустрии, среди которых иранский кинорежиссер, обладатель премии "Оскар" Асгар Фархади, японский кинорежиссер Киёси Куросава, режиссер из Гонконга Стэнли Кван, британский режиссер и сценарист Саймон Уэст, американский актер Итан Хоук, датский кинорежиссер Билле Аугуст.

Российские киноленты в открытом показе для публики не участвуют, однако один из фильмов - "Один человек умирает миллион раз" американского режиссера Джессики Орек - расскажет зрителю историю о блокадном Ленинграде.

Впервые Международный кинофестиваль острова Хайнань прошел в декабре прошлого года. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан. Фестиваль кино проводится при поддержке хайнаньской администрации с одобрения отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая.