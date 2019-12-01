Гран-при фестиваля российских фильмов в Польше получила лента "Бык" Бориса Окопова

ВАРШАВА, 1 декабря. /ТАСС/. Один из крупнейших в Европе фестивалей российского кино "Спутник над Польшей" завершился в воскресенье в польской столице. Как объявили на церемонии закрытия, главный приз смотра завоевала картина "Бык" (2019).

В общей сложности в главном конкурсе художественных фильмов "Спутника" приняли участие 15 новинок российского кино. "Бык" - дебютная работа режиссера Бориса Окопова. Фильм переносит зрителей в 90-е годы прошлого столетия и, рассказывая историю о рэкетирах, показывает поколение, которое заплатило высокую цену за хаос, вызванный политическими и экономическими изменениями.

Работу Окопова жюри отметило за то, что она "показала простые темы без упрощения". "Урок о недавней, все еще важной истории, рассказанный остро и без дидактизма. Повесть о сложных семейных и дружеских отношениях, об источниках добра и зла", - прокомментировали свое решение члены жюри. "Бык" также получил приз зрительских симпатий.

Второе место на фестивале завоевал фильм "Братство" (2019) Павла Лунгина. В основу его сюжета положена реальная история - операция по выводу 108-й мотострелковой дивизии с Чарикарской равнины к перевалу Саланг в 1988 году во время войны в Афганистане. В этой картине режиссер, по мнению польского жюри, "широко смотрит на явление, не теряя деталей, не забывая о человеке и его микрокосмосе, тянется к фактам, но не поддается беллетристике, до конца ведя интенсивное киноповествование". Третье место досталось фильму "Порт" (2018) Александры Стреляной о попавшей в аварию дочери тренера по боксу, который понравился жюри за "радикальный киноязык" и "отважную инсценизацию".

В конкурсе документальных фильмов Гран-при присудили "Школе соблазнения" (2019) Алины Рудницкой за "трогательный рассказ о современных россиянках". Второе место получила лента "Хроники ртути" (2019), в которой режиссеры Бен Гез и Александра Кулак создали портрет покинутого американского города Новая Идрия и последних лет жизни тех, кто провел молодость, веря в альтернативную версию "американской мечты". Третье место получил фильм "Северный ветер бывает теплым" (2016) Алексея Головкова об отшельнике и философе-оленеводе Александре, много лет живущем в одиночестве в сердце арктической тайги в Якутии.

В этом году фестиваль "Спутник над Польшей" состоялся в республике уже в 13-й раз. В течение 10 дней зрителям было показано более 100 картин из России разных жанров. Смотр традиционно пользуется большой популярностью среди польских любителей кино. После Варшавы вошедшие в программу российские фильмы будут показаны в 40 других польских городах.