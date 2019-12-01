Российский режиссер снимает второй фильм о неизвестных страницах жизни Высоцкого

ЛОНДОН, 1 декабря. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Российский режиссер Анатолий Бальчев работает над вторым документальным фильмом о неизвестных страницах жизни поэта и актера Владимира Высоцкого. Об этом корреспонденту ТАСС заявил сам кинематографист, в субботу представивший в Лондоне свой первый фильм о Высоцком - "Неизвестные страницы. Одесская тетрадь".

На лондонской премьере, организованной фондом содействия развитию культуры и образования "Фонд Антропова", присутствовали сын барда Никита Высоцкий, а также друзья Высоцкого - Валерий Янклович и скульптор Михаил Шемякин, отвечавшие на вопросы зала.

"Работа над второй частью идет, мы говорим с людьми, встречавшимися с Высоцким за границей, собираем материалы. Недавно вернулись из Лос-Анджелеса, где общались с теми, кто был там на его знаменитом концерте, который устроил [в 1976 году чешский режиссер] Милош Форман, - сказал Бальчев. - Процентов 60-70 материала у нас уже есть, картина будет".

По словам Бальчева, как и в "Одесской тетради", речь будет идти о малоизвестных или совсем не известных эпизодах из жизни Высоцкого, не описывавшихся в книгах и не упоминавшихся ранее знакомыми и друзьями поэта. "Высоцкий - планетарная фигура, закрывающая поэтическую страницу столетия, которую начали поэты Серебряного века. Он поэт, который донес свое слово до народа, чьи стихи и песни разнеслись на цитаты", - сказал собеседник агентства, по словам которого в новом фильме речь пойдет о масштабах личности Высоцкого и том отклике, который его творчество находило за пределами СССР.

Фильм "Высоцкий. Неизвестные страницы. Одесская тетрадь", работа над которым была закончена в прошлом году, рассказывает о кинематографическом пути Высоцкого, его работе на Одесской киностудии и неосуществленных режиссерских проектах. В картину вошли недоступные ранее кадры и интервью, рассказы друзей и близких Высоцкого.

Снявший картину композитор, музыкант и кинематографист Анатолий Бальчев близко знал Высоцкого, хотя и не причисляет себя к кругу его друзей. При этом, по словам режиссера, он был единственным человеком, которому Высоцкий доверил положить свои стихи на музыку. Бальчев должен был написать музыку к фильму "Зеленый фургон", который Высоцкий хотел снять сам по сценарию, написанному вместе с Игорем Шевцовым.