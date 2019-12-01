Знаменитый баритон Сергей Лейферкус отметит 50-летие творческой деятельности в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Народный артист России баритон Сергей Лейферкус в понедельник станет главным героем гала-концерта Национальной оперной премии "Онегин", посвященного 50-летию его творческой деятельности. Праздничный вечер при участии исполнителей разных поколений пройдет в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

"Полвека на сцене - все это пролетело как один день, хотя и вместило очень много событий. И вечер в родном городе станет первым в череде концертов, посвященных юбилейной дате", - рассказал Лейферкус.

Он отметил, что при формировании программы учитывалось главное - чтобы это было интересно для публики и в то же время не входило в обойму часто исполняемых произведений.

"Я выбрал одноактную оперу Римского-Корсакова "Моцарт и Сальери". Она исполняется крайне редко и по моей информации не идет сейчас ни в одном театре. Моим партнером будет тенор Дмитрий Корчак, который живет в Ницце и специально прилетит на этот концерт", - рассказал юбиляр.

Примет участие в концерте и друг юности юбиляра, народный артист России Виктор Кривонос, ведущий актер Театра музыкальной комедии, в штат которого Сергея Лейферкуса приняли еще во время учебы на третьем курсе Ленинградской консерватории. Как он вспоминает, его дебютом на этой сцене стал красный командир Карташов в оперетте Георгия Портнова "Третья весна". Вскоре певец пополнил труппу Академического Малого театра оперы и балета, после чего в течение двух десятилетий был одним из ведущих солистов Кировского (ныне Мариинского) театра. В 1992 году Сергей Лейферкус переехал в Лондон, став солистом Королевского театра Ковент Гарден.

В послужном списке, как он сам подсчитал, - 109 оперных партий на русском, итальянском, французском, немецком, английском языках.

Юбилейный вечер пройдет в сопровождении Симфонического оркестра Ленинградской области "Таврический" под управлением Михаила Голикова. В концерте примут участие известные певцы Оксана Шилова, Иван Ожогин, Василиса Бержанская, Наталья Савченко, Гурий Гурьев.