Международный рождественский фестиваль искусств пройдет в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Международный рождественский фестиваль искусств пройдет с 2 по 14 декабря в Новосибирске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Глобуса".

"В качестве открытия, на большой сцене театра "Глобус" представляет сказочную трагедию Российского академического Молодежного театра "Зобеида". Этот спектакль вошел в лонг-лист самых заметных спектаклей сезона 2018-2019 годов по мнению экспертного совета театральной премии и фестиваля "Золотая Маска", - сообщили в пресс-службе.

В программу фестиваля включили театральную, музыкальную, выставочную и публичную части, а также театральная программа "новосибирский кейс" и ночной театральный проект в метро "Предел". В числе участников театральной программы - 10 коллективов, которые представят фестивальные спектакли на трех новосибирских площадках. Музыкальная часть программы откроется концертом с участием камерного ансамбля "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета и продолжится уникальной постановкой знаменитой оперы Гершвина "Порги и Бесс". Кроме того, в рамках музыкальной программы фестиваля выступит сибирская рок-группа "Калинов мост", джазовые вокалисты Джейми Девис и Карина Кожевникова, камерный оркестр "I Virtuosi Italiani", Российский национальный оркестр и другие.

Выставочная программа "Сибирский иронический концептуализм" представит одноименное движение. В рамках проекта запланирована публичная программа: лекции приглашенных исследователей и практиков современного искусства, дискуссии, мастер-классы, встречи с художниками-участниками выставки. В отдельный блок выделена новосибирская программа фестиваля. "Новосибирский кейс" пройдет с 5 по 9 декабря, и в его рамках приглашенные критики ознакомятся с работами ведущих новосибирских театров.

Международный рождественский фестиваль искусств - это один из крупнейших фестивалей за Уралом. Впервые он прошел в декабре 1995 года. С тех пор фестиваль проходит в формате культурного форума без конкурсной основы раз в два года. Организаторами фестиваля выступает министерство культуры региона, Новосибирский академический театр "Глобус", Новосибирская государственная филармония. В 2019 году фестиваль входит в план основных мероприятий Новосибирской области, посвященных году театра.

Нацпроект "Культура" рассчитан на 2019-2024 годы и включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию планируется направить 113,5 млрд рублей.