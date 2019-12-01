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ТАСС подарил редкие фотографии Мариса Лиепы его детям

По словам народного артиста России Андриса Лиепы, они с сестрой Илзе не знали до выставки авторов двух фотографий, которые им подарило агентство

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ Андрис Лиепа поблагодарил агентство ТАСС за подаренные ему и его сестре Илзе Лиепе редкие фотографии, где запечатлен их отец, народный артист СССР Марис Лиепа. Слова благодарности артист произнес со сцены Кремлевского дворца на гала-концерте "Марис Лиепа. С любовью".

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"Отдельно хочется поблагодарить партнеров, особенно агентство ТАСС, вручившее нам в антракте две фотографии, чьего авторства мы даже не знали", - обратился Андрис к шеститысячному залу.

В четверг в паркетном фойе Кремлевского дворца открылась выставка "Марис Лиепа. С любовью", где представлены фотографии агентства ТАСС, посвященные жизни и творчеству Мариса Лиепы. Андрис и Илзе Лиепа признались на открытии, что некоторых фотографий они никогда не видели. Представители агентства в воскресенье подарили им два редких снимка авторства Александра Конькова. На одной из них запечатлены Марис Лиепа (Красс) и Майя Плисецкая (Эгина) в балете Арама Хачатуряна "Спартак" в постановке Юрия Григоровича на сцене Большого театра, 1977 год. Второй снимок - Марис Лиепа с дочерью Илзе, 1970 год.

Фоторепортерам ТАСС удалось запечатлеть разные грани яркой личности Мариса Лиепы. Выставка объединила его фотографии на сцене Большого театра, на торжественном вручении Ленинской премии, а также вне театральной сцены: дома с дочерью Илзе, в репетиционном классе. В экспозиции представлены яркие сценические образы артиста: воинственный Красс в "Спартаке", трогательный Вронский в "Анне Карениной", хитрый Вакх в балете "Вальпургиева ночь" - и его блистательные партнерши: Майя Плисецкая, Наталья Бессмертнова, Марина Кондратьева, Екатерина Максимова, Екатерина Васильева, Нина Тимофеева и другие. В экспозицию, которая охватывает более двух десятилетий из жизни артиста, вошли 26 изображений из фотоархивов агентства.

Авторы снимков - известные фоторепортеры ТАСС, признанные мастера советской и российской фотожурналистики. В их числе Александр Коньков, которого Федерико Феллини называл "лучшим папарацци Советского Союза", Александр Чумичев - бывший личный фотограф Михаила Горбачева, Бориса Ельцина и Владимира Путина, Леонид Жданов - профессор Московской государственной академии хореографии, преподаватель классического и дуэтно-классического танца.

Теги
РоссияЛиепа, Илзе Марисовна
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