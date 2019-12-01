Мультфильм "Холодное сердце - 2" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мультфильм "Холодное сердце - 2" (Frozen II) стал лидером российского проката, собрав 883 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 28 ноября по 1 декабря.

Американский анимационный фильм режиссеров Криса Бака и Дженнифер Ли вышел в российский прокат 28 ноября. Картина стала продолжением ленты, выпущенной в 2013 году. Спустя несколько лет после событий, рассказанных в первом фильме, Эльза, ее сестра Анна, Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф отправляются за пределы королевства Эренделл на север, где главным героям предстоит раскрыть древнюю тайну их родной страны, а также узнать, откуда у Эльзы появились магические способности. Роли озвучивали Кристен Белл, Идина Мензел, Эван Рэйчел Вуд и другие актеры.

Второе место в рейтинге по кассовым сборам занял американский детективный фильм "Достать ножи" (Knives Out) режиссера Райана Джонсона, собравший 113,7 млн рублей и вышедший в прокат 28 ноября. Известный романист Харлан Тромби приглашает большую и разрозненную семью на свой юбилей в надежде помирить близких, однако во время вечеринки родственники обнаруживают тело Харлана. Для расследования в поместье прибывает детектив Бенуа Блан. Вскоре каждый в семье оказывается под подозрением. Главные роли в картине сыграли Дэниэл Крэйг, Крис Эванс, Лакит Стэнфилд, Майкл Шеннон, Ана де Армас и другие актеры.

Третье место по кассовым сборам досталось американскому фильму "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari) режиссера Джеймса Мэнголда. Картина в жанре биографической драмы вышла в российский прокат 14 ноября и собрала с 28 ноября по 1 декабря 78,5 млн рублей. Фильм основан на книге американского писателя и журналиста Бэйма "Гоните изо всех сил: Форд, Феррари и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане". Главные роли в картине сыграли Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Джон Бернтал, Джош Лукас, Ноа Джуп и другие актеры.