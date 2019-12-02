Премия зрительских симпатий "Звезда театрала" в 12-й раз будет вручена в Москве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Лауреаты единственной в России премии зрительских симпатий "Звезда театрала" будут названы в понедельник в Москве. Торжественная церемония награждения по традиции пройдет в Театре имени Евгения Вахтангова и станет двенадцатой по счету, сообщили ТАСС в оргкомитете премии.

"Отличительная особенность "Звезды театрала" заключается в том, что лауреатов по итогам минувшего театрального сезона определяют не профессиональные критики, а рядовые зрители, делая это путем интернет-голосования, которое проходит на странице премии. Но прежде таким же образом они выдвигают номинантов.", - отметил собеседник агентства.

Эта современная технология уже вполне отработана, ведь премия существует с 2008 года. В течение всего сезона любой зритель имеет возможность зайти на сайт премии и предложить в номинанты понравившийся премьерный спектакль, лучшего актера, актрису, режиссера. А под занавес сезона проходит голосование за выбор победителей, пояснили в оргкомитете "Звезды театрала".

География "Звезды театрала" с каждым годом расширяется. Так, в интернет-голосовании в 2017 году приняли участие зрители 85 стран мира. Поклонники театра и за границей могут номинировать и выбрать "Лучший русский театр за рубежом". Семь лет назад дирекция "Звезды театрала" учредила эту номинацию, которая со временем трансформировалась в Международный фестиваль "Мир русского театра". Проект успешно состоялся в 2017 году в Италии, а в 2018 и 2019 годах прошел в Германии.

Есть у премии и другие спецноминации. В прошлом году по просьбам зрителей была введена номинация "Лучший театрализованный проект", а несколько ранее - "Лучшая роль театрального актера (актрисы) в кино". Особое место занимает номинация "Лучший социальный проект", которая была учреждена шесть лет назад с целью поддержки и продвижения социально ориентированных акций в театрах.

По словам учредителей "Звезды театрала", за время своего существования эта награда присуждена почти 140 лауреатам и стала "символом непредвзятой оценки, честной победы и общественного признания, потому что ее лауреатов определяет самое массовое жюри - многотысячная зрительская аудитория".

Почетные лауреаты

Но даже в самой демократичной премии есть исключения. Лауреатов в почетной номинации "Легенда сцены" определяет не зрительское голосование, а дирекция премии в содружестве с общественным советом, в состав которого входят народная артистка СССР Алла Пугачева, летчик-космонавт Олег Скрипочка, заслуженные мастера спорта России Илья Авербух и Алина Кабаева, заслуженный деятель искусств Лариса Рубальская, писатель Татьяна Устинова и другие.

В оргкомитете премии напомнили, что самым первым лауреатом в номинации "Легенда сцены" в 2008 году был признан народный артист СССР Владимир Зельдин. Затем эту когорту пополнили другие выдающиеся мастера.

Имена почетных лауреатов "Звезды театрала - 2019" дирекция премии уже обнародовала. Согласно ее решению, в этом году в номинации "Легенда сцены" награды будут вручены народным артистам СССР - певице Тамаре Синявской и актеру театра и кино Василию Лановому, а также художественному руководителю Московского театра "У Никитских ворот", народному артисту РФ Марку Розовскому.

Лидеры интернет-голосования

Что касается победителей в основных номинациях, то ими станут лидеры интернет-голосования. Основных номинаций в общей сложности 17, и в каждой представлено по несколько претендентов. Так, в номинации "Лучший спектакль. Большая форма" будут состязаться "Как важно быть серьезным" (Театр им. Моссовета), "Макбет" (Театр на Малой Бронной), "Сережа" (МХТ им. Чехова), "Энергичные люди" (Московский Губернский театр). В категории "Лучший спектакль. Малая форма" соперниками станут "Алые паруса" (Театр Луны), "Дневник Анны Франк" (Театр им. Вахтангова), "Дом, где разбиваются сердца" (Театр дождей, Санкт-Петербург), "Человек из Подольска Сережа очень тупой" (Театр "Практика").

В отдельную категорию выделен "Лучший музыкальный спектакль". Зрители также номинировали "Лучшие спектакли для детей и юношества". По традиции будет определен победитель и в особой номинации, обозначенной как "Лучший социальный проект".

В категории "Лучший режиссер" заявлено три имени: Роман Виктюк (спектакль "Мелкий бес", Театр Романа Виктюка); Андрей Кончаловский (спектакль "Сцены из супружеской жизни", МХАТ им. Горького) и Кирилл Серебренников (спектакль "Барокко", "Гоголь-центр"). В номинации "Лучший директор" представлены Андрей Воробьев ("Мастерская Петра Фоменко"), Олег Меньшиков (Театр им. Ермоловой) и Владимир Тартаковский (Московский театр оперетты).

Самое большое количество претендентов выдвинуто зрителями в актерских номинациях. Это звезды театра и кино Светлана Немоляева, Олег Меньшиков, Ирина Муравьева, Евгения Симонова, Максим Аверин, Чулпан Хаматова, Владимир Машков, Елизавета Боярская, Мария Миронова, Нелли Уварова, Даниил Страхов, Александр Петров, Евгений Цыганов и многие другие.

В этом году дирекция премии учредила две новые номинации, направленные на расширение аудитории, как за рубежом, так и в России. Так, в номинации "Лучшая постановка иностранного режиссера в России" претендентами стали работы режиссеров мирового уровня, таких как Деклан Доннеллан из Великобритании, Люк Персеваль из Бельгии, а также Джорджио Сангати из Италии. А в номинации "Лучший региональный театр" представлены Волгоградский музыкальный театр, Пермский театр "У моста" и Свердловский театр музыкальной комедии.

"По традиции все победители будут объявлены сегодня на церемонии награждения в Вахтанговском театре. В этом году над сценарием вечера работает поэт Сергей Плотов, автор многочисленных комедий и мюзиклов, с успехом идущих на столичных подмостках. Ставит церемонию режиссер Рузанна Мовсесян. Ведущими станут актриса Аня Чиповская, лауреат премии "Звезда театрала" в номинации "Лучшая женская роль" 2018 года, а также артист Театра им. Пушкина - Андрей Заводюк", - проинформировали в оргкомитете премии.