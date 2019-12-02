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"Ленком" представляет премьеру последнего спектакля Марка Захарова "Капкан"

Работу над этой постановкой завершила дочь режиссера

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр "Ленком Марка Захарова" выпускает в понедельник важную премьеру - спектакль "Капкан", который представляет собой вольную сценическую фантазию по мотивам сочинений Владимира Сорокина, сценарных разработок Марка Захарова и документальных источников. Работу над этой постановкой не успел завершить сам Захаров, но это сделала его дочь - актриса Александра Захарова.

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"Это было очень страшно - завершать работу Марка Захарова без него, - призналась журналистам перед премьерой Александра Захарова. - 28 сентября не стало моего отца. Не прошло 40 дней, а мне пришлось начать репетиции, потому что театр - это завод. И, как сказал директор Марк Борисович Варшавер, спектакль надо выпускать, потому что билеты на его премьеру, объявленную на 2 и 3 декабря, уже давно продаются".

Александра Захарова уточнила, что "спектакль был до этого немножечко собран текстово". "Когда я спрашивала Марка Анатольевича: "А как здесь?", он говорил: "Я на сцене разберусь". А вот это как? "Я потом разберусь". Потом летом он дописывал какие-то тексты, которые я нашла в его архивах. Я их вернула. Это не мой спектакль, это спектакль моего отца. И я должна это довести до конца", - заявила Александра Марковна.

Она справедливо считает, что "никакой другой человек этого сделать не может". "Никакой другой человек не был с ним (Марком Захаровым) так близок и так рядом, и никакой другой человек, на мой взгляд, не видит, что в его спектакле так, а что не так. И я выпускаю этот спектакль. Я взяла на себя такую смелость. Но ни в коем случае это не мой спектакль. Я бы хотела, чтобы это был именно захаровский спектакль", - подчеркнула дочь Марка Захарова.

Кстати, сама она играет одну из главных ролей. В постановке заняты более 30 артистов "Ленкома", в числе которых Виктор Раков, Александр Збруев, Владимир Юматов, Дмитрий Певцов, Антон Шагин и другие. Перед премьерой они говорили журналистам, что им было интересно работать над новым спектаклем и теперь они с волнением ждут реакции зрителей.

"Премьерным показам "Капкана" обеспечен безусловный аншлаг", - заверил ТАСС директор театра Марк Варшавер. "У нас давно не было такого ажиотажа. Билеты на этот спектакль полностью раскуплены на несколько месяцев вперед", - заявил руководитель "Ленкома Марка Захарова".

Теги
Захаров, Марк АнатольевичПевцов, Дмитрий Анатольевич
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