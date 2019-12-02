Мультфильм "Холодное сердце 2" установил рекорд кассовых сборов за праздничные выходные

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Мультфильм "Холодное сердце 2" (Frozen 2) американской кинокомпании The Walt Disney Company установил рекорд кассовых сборов в День благодарения и следовавшие за ним "черную пятницу" и выходные. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal .

По ее данным, за четыре дня - с четверга по воскресенье картине режиссеров Криса Бака и Дженнифер Ли удалось собрать в кинотеатрах США и Канады $123,7 млн. Это значительно превысило рекорд, установленный за этот праздничный период в 2013 году фильмом "Голодные игры: И вспыхнет пламя" (The Hunger Games: Catching Fire). Тогда фильм режиссера Френсиса Лоуренса отметился сборами в $110 млн.

Ранее "Холодное сердце 2" установило рекорд мировых кассовых сборов для мультипликационной картины за первый уикенд проката. По всему миру было продано билетов на $358,2 млн. Предыдущий рекорд по этому показателю ($238 млн) удерживался "Историей игрушек 4" (Toy Story 4), выпущенной 21 июня этого года. Вторая часть "Холодного сердца" вышла на экраны 22 ноября, к настоящему моменту ее общемировые сборы превышают $738,6 млн.

"Холодное сердце 2" - продолжение вышедшего на экраны в 2013 году одноименного анимационного фильма о приключениях королевы Эльзы, наделенной необычным даром замораживать все, к чему она прикасается, и ее сестры Анны. Мультфильм стал один из самых успешных проектов The Walt Disney Company. Сборы от проката составили почти $1,3 млрд при производственных расходах в $150 млн. "Холодное сердце" было также отмечено двумя наградами "Оскар" - как лучший анимационный фильм и за лучшую песню.

Успех "Холодного сердца" оказался таким громким, что по его мотивам в 2018 году был поставлен мюзикл, который в настоящее время идет в одном из бродвейских театров Нью-Йорка. В парке развлечений Disney World создана отдельная секция, посвященная этому фильму, а мировой рынок заполонили всевозможные игрушки, одежда и сувениры с символикой героев.