{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мультфильм "Холодное сердце 2" установил рекорд кассовых сборов за праздничные выходные

За четыре дня картине режиссеров Криса Бака и Дженнифер Ли удалось собрать в кинотеатрах США и Канады $123,7 млн

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Мультфильм "Холодное сердце 2" (Frozen 2) американской кинокомпании The Walt Disney Company установил рекорд кассовых сборов в День благодарения и следовавшие за ним "черную пятницу" и выходные. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

На эту тему
"Холодное сердце — 2": что известно о продолжении самого успешного мультика в мире

По ее данным, за четыре дня - с четверга по воскресенье картине режиссеров Криса Бака и Дженнифер Ли удалось собрать в кинотеатрах США и Канады $123,7 млн. Это значительно превысило рекорд, установленный за этот праздничный период в 2013 году фильмом "Голодные игры: И вспыхнет пламя" (The Hunger Games: Catching Fire). Тогда фильм режиссера Френсиса Лоуренса отметился сборами в $110 млн.

Ранее "Холодное сердце 2" установило рекорд мировых кассовых сборов для мультипликационной картины за первый уикенд проката. По всему миру было продано билетов на $358,2 млн. Предыдущий рекорд по этому показателю ($238 млн) удерживался "Историей игрушек 4" (Toy Story 4), выпущенной 21 июня этого года. Вторая часть "Холодного сердца" вышла на экраны 22 ноября, к настоящему моменту ее общемировые сборы превышают $738,6 млн.

"Холодное сердце 2" - продолжение вышедшего на экраны в 2013 году одноименного анимационного фильма о приключениях королевы Эльзы, наделенной необычным даром замораживать все, к чему она прикасается, и ее сестры Анны. Мультфильм стал один из самых успешных проектов The Walt Disney Company. Сборы от проката составили почти $1,3 млрд при производственных расходах в $150 млн. "Холодное сердце" было также отмечено двумя наградами "Оскар" - как лучший анимационный фильм и за лучшую песню.

Успех "Холодного сердца" оказался таким громким, что по его мотивам в 2018 году был поставлен мюзикл, который в настоящее время идет в одном из бродвейских театров Нью-Йорка. В парке развлечений Disney World создана отдельная секция, посвященная этому фильму, а мировой рынок заполонили всевозможные игрушки, одежда и сувениры с символикой героев.

Теги
КанадаСША
Реклама на ТАСС
Выступления молодых исполнителей пройдут на катке в парке Горького в Москве
В декабре на катке выступят группы "Летать", Ivanovna, "Хмурый", The Neopolitans, Haru. Желающие выступить в январе и феврале могут присылать заявки с примерами своего творчества, участие для музыкантов бесплатное
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС