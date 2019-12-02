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Андрис Лиепа планирует поставить в Узбекистане балет "Спартак"

Вместе с ним над постановкой будет работать заслуженный артист России Руслан Пронин

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ Андрис Лиепа планирует поставить балет "Спартак" на сцене Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои, где он является художественным руководителем и главным балетмейстером. Об этом Лиепа сообщил ТАСС в понедельник.

"К концу сезона - у нас 90-й сезон в театре имени Алишера Навои - мы получили разрешение от Юрия Николаевича Григоровича поставить "Спартак". Если у нас получится найти финансирование, то мы хотели бы этот спектакль подарить узбекскому и ташкентскому зрителю", - сообщил Лиепа, добавив, что премьера может состояться в июне 2020 года.

Вместе с ним над постановкой будет работать заслуженный артист РФ Руслан Пронин. "Он сейчас ставит с супругой спектакль для Азербайджана - туда переносится "Легенда о любви" в постановке Григоровича, а вот в марте он освободится - и тогда мы можем приступить к репетициям "Спартака". Если все сложится, к концу сезона "Спартак" засверкает на сцене театра Алишера Навои", - сказал Лиепа.

"Спартак" - балет Арама Хачатуряна. Оригинальный сценарий балета был написан драматургом Николаем Волковым. Премьера балета "Спартак" в постановке Юрия Григоровича состоялась на сцене Государственного академического Большого театра в апреле 1968 года. Художником выступал Симон Вирсаладзе, дирижером - Геннадий Рождественский. Роль Красса исполнял отец Андриса Лиепы, легендарный артист Марис Лиепа.

Андрис Лиепа родился 6 января 1962 года. После окончания Московского академического художественного училища в 1980 году стал солистом балета Большого театра. На протяжении восьми лет танцевал ведущие партии в балетах классического репертуара театра. Сцену артист оставил из-за травмы - во время выступления в Вашингтоне он порвал крестовидную связку. После этого сосредоточился на работе балетмейстера и продюсера. Среди его постановок - реконструкции балетов "Жар-птица", "Шехерезада", "Петрушка". С 16 января 2019 года занимает пост художественного руководителя и главного балетмейстера Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои.

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