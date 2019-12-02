Рижский русский театр заявил об игнорировании со стороны ведущей театральной премии Латвии

РИГА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Рижский русский театр имени Михаила Чехова уже на протяжении многих лет считает, что его игнорируют в ходе церемонии вручения национальной латвийской театральной премии "Ночь лицедеев". Об этом корреспонденту ТАСС сообщила директор театра Дана Бйорк.

"Я не хочу акцентировать внимание только на церемонии в этом году, - сказала она. - Как минимум десять лет, что я работаю в театре, ситуация не меняется. А именно, это ощущение того, что когда происходит главная театральная церемония года, которая позиционируется как праздник латвийских театров, мы почему-то из года в год по какой-то причине чувствуем себя отстраненными от происходящего на сцене".

По словам Бйорк, в этом году на церемонии "Ночь лицедеев", которая прошла 23 ноября, Рижский русский театр не был упомянут ни разу. "Здесь не идет речь о номинациях или призах, это зависит только от жюри, - сказала директор театра. - Речь идет об ощущении сплоченности".

"Наш театр работает очень активно в сторону содружества, интеграции, общения, налаживания диалога, - добавила Бйорк. - Мы дружим с латышскими театрами, на нашей сцене можно увидеть множество латышских художников, артистов, режиссеров, также и наши артисты играют на латышских площадках. Но как только приходит "Ночь лицедеев", куда-то исчезает вся эта ежедневная реальность, и наш театр почему-то оказывается в параллельном пространстве".

Открытое письмо

По словам директора театра, ей, "как руководителю, уже было необходимо действовать", так что она написала открытое письмо, в котором обратила внимание общественности на сложившуюся ситуацию. "В своем письме я упомянула, что я отказываюсь верить в то, что политические попытки разделить население Латвии на русских и латышей каким-то образом могут также влиять на культурную платформу, потому что культура должна созидать, а не разрушать", - отметила Бйорк.

"Я являюсь членом правления Союза театральных деятелей, где этот вопрос также после каждой церемонии обсуждается, - добавила она. - Вроде каждый год нас слышат. Корректные закулисные разговоры не дают результата".

Ранее глава Союза театральных работников и организатор премии "Ночь лицедеев" Дайга Шилиня сообщила, что Рижский русский театр сам виноват в сложившейся ситуации, поскольку не предоставил запрошенную у него оргкомитетом премии информацию. В театре в свою очередь указали, что не получали такого запроса. При этом известный театральный критик Силвия Радзоба и режиссер Элмар Сеньков, чей спектакль "Вей, ветерок!" получил в этом году Гран-при премии "Ночь лицедеев", выступили в поддержку Бйорк.