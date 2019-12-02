{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рижский русский театр заявил об игнорировании со стороны ведущей театральной премии Латвии

По словам директора театра Даны Бйорк, в 2019 году на церемонии "Ночь лицедеев", которая прошла 23 ноября, Рижский русский театр не упомянули ни разу

РИГА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Рижский русский театр имени Михаила Чехова уже на протяжении многих лет считает, что его игнорируют в ходе церемонии вручения национальной латвийской театральной премии "Ночь лицедеев". Об этом корреспонденту ТАСС сообщила директор театра Дана Бйорк.

"Я не хочу акцентировать внимание только на церемонии в этом году, - сказала она. - Как минимум десять лет, что я работаю в театре, ситуация не меняется. А именно, это ощущение того, что когда происходит главная театральная церемония года, которая позиционируется как праздник латвийских театров, мы почему-то из года в год по какой-то причине чувствуем себя отстраненными от происходящего на сцене".

По словам Бйорк, в этом году на церемонии "Ночь лицедеев", которая прошла 23 ноября, Рижский русский театр не был упомянут ни разу. "Здесь не идет речь о номинациях или призах, это зависит только от жюри, - сказала директор театра. - Речь идет об ощущении сплоченности".

"Наш театр работает очень активно в сторону содружества, интеграции, общения, налаживания диалога, - добавила Бйорк. - Мы дружим с латышскими театрами, на нашей сцене можно увидеть множество латышских художников, артистов, режиссеров, также и наши артисты играют на латышских площадках. Но как только приходит "Ночь лицедеев", куда-то исчезает вся эта ежедневная реальность, и наш театр почему-то оказывается в параллельном пространстве".

Открытое письмо

По словам директора театра, ей, "как руководителю, уже было необходимо действовать", так что она написала открытое письмо, в котором обратила внимание общественности на сложившуюся ситуацию. "В своем письме я упомянула, что я отказываюсь верить в то, что политические попытки разделить население Латвии на русских и латышей каким-то образом могут также влиять на культурную платформу, потому что культура должна созидать, а не разрушать", - отметила Бйорк.

"Я являюсь членом правления Союза театральных деятелей, где этот вопрос также после каждой церемонии обсуждается, - добавила она. - Вроде каждый год нас слышат. Корректные закулисные разговоры не дают результата".

Ранее глава Союза театральных работников и организатор премии "Ночь лицедеев" Дайга Шилиня сообщила, что Рижский русский театр сам виноват в сложившейся ситуации, поскольку не предоставил запрошенную у него оргкомитетом премии информацию. В театре в свою очередь указали, что не получали такого запроса. При этом известный театральный критик Силвия Радзоба и режиссер Элмар Сеньков, чей спектакль "Вей, ветерок!" получил в этом году Гран-при премии "Ночь лицедеев", выступили в поддержку Бйорк.

Теги
Латвия
Реклама на ТАСС
Автограф Тарковского и тюремные письма Параджанова выставят на аукционе в Москве
Стартовая цена автографа составит 630 тыс. рублей, писем - 325 тыс. рублей за каждое письмо
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС