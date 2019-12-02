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Фотографии Лили Брик и Маяковского покажут на выставке Родченко в Москве

Выставка откроется в Центре фотографии имени братьев Люмьер 24 января 2020 года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Выставка "Александр Родченко. Из коллекции Still Art Foundation" откроется в Центре фотографии имени братьев Люмьер 24 января 2020 года. В экспозицию в числе прочего войдут узнаваемый портрет Лили Брик, ставший основой для плаката Ленгиза, и несколько фотографий Владимира Маяковского, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"В экспозицию войдут работы Родченко разных лет, начиная с первых фотографических опытов 1920-х до конца 1930-х годов. На выставке будут представлены знаменитые портреты друзей Родченко - художников, архитекторов, поэтов, писателей, кинорежиссеров, сотрудников журналов "ЛЕФ" и "Новый ЛЕФ". Среди них узнаваемый портрет Лили Брик, который стал основой для плаката Ленгиза, несколько фотографий Владимира Маяковского из первой фотосессии в мастерской Родченко на Мясницкой (1924) и знаменитая фотография Осипа Брика, где вместо одной из линз очков вмонтировано название журнала "ЛЕФ", - сказали в пресс-службе.

Также на выставке можно будет увидеть портреты семьи Родченко: матери фотографа, его жены Варвары Степановой и дочери Варвары Родченко. Кроме того, в состав экспозиции войдут архитектурные съемки и фоторепортажи: легендарные "Балконы" (1925), "Пожарная лестница" (1925), "Лестница" (1929), а также "Пионер - трубач" (1930) и "Пионерка" (1930). Сокуратором выставки выступит внук и ведущий специалист творчества Александра Родченко, Александр Лаврентьев. В экспозиции будет представлено 58 серебряно-желатиновых отпечатков из двух альбомов музейной серии портфолио.

Александр Родченко (1891-1956) был одним из основоположников конструктивизма и создателей первой советской рекламы. Работал над агитационными плакатами, писал абстракции, иллюстрировал книги и изобрел приемы художественной фотографии, которые используются по сегодняшний день. Целую серию рекламных плакатов художник выпустил совместно с Маяковским. В технике фотомонтажа Родченко создавал не только плакаты, но и иллюстрации для книг и журналов - например, к поэме Маяковского "Про это".

Фотографией Родченко стал заниматься с 1924 года. К тому времени он был не только состоявшимся художником, но и педагогом - преподавал в Московском художественно-техническом институте. После Великой Отечественной войны художник увлекся пикториализмом - направлением фотографии, делавшим снимки похожими на живописные работы. Художник умер 3 декабря 1956 года. В 2006 году в Москве была открыта Московская школа фотографии и мультимедиа имени Родченко.

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