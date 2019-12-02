Автограф Тарковского и тюремные письма Параджанова выставят на аукционе в Москве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Автограф режиссера Андрея Тарковского на сценарии будущего фильма "Зеркало" и редкие письма Сергея Параджанова из заключения станут лотами на аукционе, который пройдет в Москве 11 декабря. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба аукционного дома "12-й стул".

"Один из уникальных лотов предстоящего аукциона - подписанный Андреем Тарковским экземпляр сценария фильма "Зеркало" из специального тиража в твердом переплете с дополнительными листами для заметок - таким образом было напечатано всего несколько экземпляров для съемочной группы. Старт: 630 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

На торги выставят рисунки и фотографии проектных работ из мастерской Ивана Жолтовского, одного из главных отечественных архитекторов первой половины XX века. Среди объектов, изображенных на них - Большой Кремлевский дворец, Госбанк, фасад театра им. К. С. Станиславского на Большой Дмитровке, Московский ипподром. Также выставляются проекты мастерской Жолтовского по реконструкции и перепланировке центральных районов Москвы.

Письма Параджанова будут выставлены со стартовой ценой 325 тыс. рублей за каждое письмо. "Это письма сестре и племяннику, а также рисунки и фотографии Параджанова. Режиссер отбывал срок в тяжелейших условиях лагеря строгого режима. Из письма 1976 года: "Осталось 810 дней. Нет сил. Вероятно, это конец". В письмах родным он пишет о голоде и о том, что если он попробует что-нибудь записывать из своих идей, то ему могут добавить срок", - говорится в сообщении. В составе этого лота есть открытки с автопортретом за колючей проволокой и в тюремном ватнике.

Среди других лотов - первоначальная раскадровка фильма "Матера" (1979) режиссера Ларисы Шепитько, который она собиралась снимать по мотивам известной повести Валентина Распутина "Прощание с Матерой". Также на торги выставят первое издание книги "У царских врат" (Копенгаген, 1895) с автографом Нобелевского лауреата по литературе Кнута Гамсуна. Автограф писателя адресован актрисе Московского художественного театра Марии Герман. Всего на аукционе будет представлено около 900 лотов.