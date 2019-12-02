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Жванецкий сообщил о творческом перерыве в роли ведущего передачи "Дежурный по стране"

Президент телекомпании АТВ Анатолий Малкин сообщил, что создатели передачи готовы пойти навстречу писателю, а также отметил, что уже есть идеи устраивать телемосты с сатириком, в ходе которых он будет читать свои новые произведения

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Писатель и сатирик Михаил Жванецкий сообщил о решении сделать творческий перерыв в роли ведущего передачи "Дежурный по стране", которую он ведет с 2002 года, сообщил он в понедельник ТАСС.

Передача выходит один раз в месяц на канале "Россия-1", в ней Жванецкий, отвечая на вопросы ведущего, комментирует события, произошедшие в стране за истекший месяц, а также отвечает на вопросы зрителей, читает свои новые произведения. Его соведущим выступает Андрей Максимов.

"Я уже на этой должности не могу находиться, потому что там надо отвечать на вопросы, а у меня уже такой возраст. <…> Я сейчас не буду делать передачу, которая будет выходить регулярно, а буду, если все-таки мне разрешат, выходить, когда я могу, когда мне хочется. <…> Я будут читать, что написал. <…> Импровизировать уже сложновато, мне уже больше 80 лет. Я должен писать дома, даже ответы на вопросы в последних передачах "Дежурный по стране" были мучительны, потому что я не мог сразу ответить, это же надо вспоминать. Мне нужно сесть и написать, тогда я могу, а импровизировать, наверное, - это свойство более молодых мозгов", - сказал сатирик.

Жванецкий также выразил надежду на доброжелательное отношение к своей просьбе. "Для моего сердца это самое главное, - добавил он. - Посмотрим, буду выходить, когда что-то накопится, чтобы я смог отвечать на вопросы".

Сатирик рассказал, что находится в хорошей форме, а также о том, что в первый день зимы вернулся из Казани, где давал концерт и где, по его словам, его чрезвычайно тепло встречали. "Я бодр, концерты продолжаться, я стараюсь", - сказал он.

Как сообщил ТАСС президент телекомпании АТВ Анатолий Малкин, создатели передачи полностью готовы пойти навстречу писателю и поддержать все его пожелания. Малкин также рассказал, что уже есть идеи устраивать телемосты с Жванецким, в ходе которых он будет читать свои новые произведения. "Жванецкий - есть Жванецкий, мы его всегда ждем", - отметил он.

Последний выпуск

В последнем выпуске передачи "Дежурный по стране", которая вышла в эфир канала "Россия-1" 1декабря, Жванецкий рассказал об общей усталости шутить в формате импровизации.

"Юмор с возрастом уходит, это невозможно долго сохранять, потому что юмор - это такое отношение к жизни, которое зиждется на хорошем здоровье, хорошей компании, на таком же собеседнике, как ты. А в этом возрасте уже тебе трудно найти такого собеседника, <…> а главное - возраст склонен не шутить. У меня с юмором хуже, потому что это просто вопрос здоровья, наверное. Зато у меня масса листиков, на которых много юмора. <…> Это прощальный мой вечер в "Дежурном по стране", - пояснил он.

О сатирике

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе, где окончил институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В свое время круто изменив трудовую биографию, Михаил Михайлович взялся за перо и стал писать монологи и миниатюры. Познакомился с Аркадием Райкиным, тот взял его в свой театр.

Жванецкий давно стал писателем, которого народ цитирует как классика. Единицей юмора называют "один Жван", а жанр, в котором выступает сатирик, именуют "Жванецким". По его произведениям, которые он также исполнял на телевидении, созданы многочисленные спектакли, изданы его книги. В частности, Жванецкий - автор сборников "Моя Одесса", "Год за два" и других, а "Собрание сочинений", первоначально выпущенное в четырех томах, пополнилось дополнительным пятым томом.

В феврале текущего года президент РФ Владимир Путин наградил Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Сатирик отмечен "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

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Россия
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