{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эрмитаж планирует показать в период ЧЕ-2020 выставку о ФК "Зенит" в Главном штабе

Гендиректор музея Михаил Пиотровский также высказался против размещения фан-зоны чемпионата Европы на Дворцовой площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж планирует подготовить в рамках культурной программы чемпионата Европы по футболу 2020 года (ЧЕ-2020) выставку о петербургском футбольном клубе (ФК) "Зенит" в Главном штабе, а также рассматривает возможность создания павильонов художников стран-участниц турнира на Дворцовой площади. Об этом сообщил в понедельник журналистам гендиректор музея Михаил Пиотровский.

"Если футбол будет какое-то время главным лицом города, то рядом мы должны показать лицо культуры города. Для этого на время футбола будет в Главном штабе большая выставка, посвященная "Зениту", будет выставка, скорее всего, посвященная [советскому футболисту Льву] Яшину. Главный штаб будет работать вечером. На Дворцовой площади будут стоять либо экраны, либо еще какие-то формы показа - не вещей из Эрмитажа, а главных картин, памятников тех народов, которые играют в футбол", - сказал Пиотровский.

Он также рассказал, что музей планирует "придумать еще какую-то схему некоего соревнования-голосования". "Например, обсуждаем планы по созданию павильончиков - павильон [живописца Эжена] Делакруа или [художника Анри] Матисса, там будет турникет, который будет считать, сколько людей прошло, - пояснил он. - На экранах мы можем показывать лучшие голы, которые будут забиваться на чемпионате. Мы можем превратить футбол в искусство - это по нашей части".

Вместе с тем он высказался против размещения фан-зоны ЧЕ-2020 на Дворцовой площади. "Что касается фан-зоны, позиция моя известна. Я считаю, что это неправильно", - сказал Пиотровский.

В минувшие выходные сообщалось, что власти города согласовали две фан-зоны - на Конюшенной площади (главная) и на Дворцовой (будет задействована на ограниченное время и в ограниченном пространстве). Предполагается, что на Дворцовой с 3 по 12 июля можно будет смотреть трансляцию четверть-, полуфинальных и финальных матчей, которые состоятся в других городах. Также вице-губернатор Владимир Кириллов анонсировал концерт на Дворцовой с участием Валерия Георгиева, приуроченный к началу турнирных матчей.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча турнира.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПиотровский, Михаил Борисович
Реклама на ТАСС
Московский Рождественский фестиваль духовной музыки пройдет с 12 по 26 января
В форуме примет участие хор мальчиков испанского монастыря Монсеррат
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС