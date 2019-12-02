Эрмитаж планирует показать в период ЧЕ-2020 выставку о ФК "Зенит" в Главном штабе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж планирует подготовить в рамках культурной программы чемпионата Европы по футболу 2020 года (ЧЕ-2020) выставку о петербургском футбольном клубе (ФК) "Зенит" в Главном штабе, а также рассматривает возможность создания павильонов художников стран-участниц турнира на Дворцовой площади. Об этом сообщил в понедельник журналистам гендиректор музея Михаил Пиотровский.

"Если футбол будет какое-то время главным лицом города, то рядом мы должны показать лицо культуры города. Для этого на время футбола будет в Главном штабе большая выставка, посвященная "Зениту", будет выставка, скорее всего, посвященная [советскому футболисту Льву] Яшину. Главный штаб будет работать вечером. На Дворцовой площади будут стоять либо экраны, либо еще какие-то формы показа - не вещей из Эрмитажа, а главных картин, памятников тех народов, которые играют в футбол", - сказал Пиотровский.

Он также рассказал, что музей планирует "придумать еще какую-то схему некоего соревнования-голосования". "Например, обсуждаем планы по созданию павильончиков - павильон [живописца Эжена] Делакруа или [художника Анри] Матисса, там будет турникет, который будет считать, сколько людей прошло, - пояснил он. - На экранах мы можем показывать лучшие голы, которые будут забиваться на чемпионате. Мы можем превратить футбол в искусство - это по нашей части".

Вместе с тем он высказался против размещения фан-зоны ЧЕ-2020 на Дворцовой площади. "Что касается фан-зоны, позиция моя известна. Я считаю, что это неправильно", - сказал Пиотровский.

В минувшие выходные сообщалось, что власти города согласовали две фан-зоны - на Конюшенной площади (главная) и на Дворцовой (будет задействована на ограниченное время и в ограниченном пространстве). Предполагается, что на Дворцовой с 3 по 12 июля можно будет смотреть трансляцию четверть-, полуфинальных и финальных матчей, которые состоятся в других городах. Также вице-губернатор Владимир Кириллов анонсировал концерт на Дворцовой с участием Валерия Георгиева, приуроченный к началу турнирных матчей.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча турнира.