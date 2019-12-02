Московский Рождественский фестиваль духовной музыки пройдет с 12 по 26 января

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Юбилейный, 10-й Московский Рождественский фестиваль духовной музыки пройдет в Московском международном Доме музыки (ММДМ) с 12 по 26 января и по традиции объединит коллективы, представляющие различные христианские музыкальные традиции. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ММДМ.

"Рождественский фестиваль всем нам очень дорог, ведь он поднимает Дом музыки как культурный центр на новую духовную высоту и создает особую атмосферу: добра, просвещения, любви, высокой эстетики - всего того, что можно назвать духовным миром, без которого человек не может обойтись", - привели в пресс-службе слова президента Дома музыки Владимира Спивакова, который вместе с председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом отвечает за художественное руководство смотром.

Музыкальный форум откроет "Рождественская оратория" митрополита Илариона в исполнении Московского Синодального хора, Академического Большого хора "Мастера хорового пения", хора мальчиков Московского хорового училища им. Свешникова, а также Московского государственного симфонического оркестра.

Также в афише - сочинения Иоганна Себастьяна Баха и Доменико Скарлатти, "Песнопения и молитвы" Георгия Свиридова, Большая месса Вольфганга Амадея Моцарта и другие произведения европейской духовной музыки разных веков и стилей. В фестивале примут участие Хор Московского Сретенского монастыря, Национальный филармонический оркестр России, Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы", баритон Василий Ладюк, органистка Людмила Голуб, ведущие солисты московских музыкальных театров. В концерте 17 января объединятся коллективы, представляющие различные христианские музыкальные традиции: мужской хор Санкт-Петербургского подворья Свято-Введенского мужского монастыря Оптина Пустынь и хор Храма святого Николая Чудотворца города Стара-Загора из Болгарии.

"Ежегодно в форуме принимают участие детские хоровые коллективы из разных стран. Гостем предстоящего Рождественского фестиваля станет хор мальчиков испанского монастыря Монсеррат <...> Хор мальчиков более 800 лет участвует в службах древнего бенедиктинского монастыря и Базилики Девы Марии Монсерратской", - отметили организаторы.