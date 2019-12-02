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Фильм-перформанс Яна Фабра об Эрмитаже покажут на Дворцовой площади

Показ состоится 7 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Фильм современного бельгийского художника Яна Фабра, созданный на основе его перформанса в Государственном Эрмитаже в рамках выставки 2016 года, покажут на Дворцовой площади 7 декабря, сообщил на интернет-встрече в понедельник генеральный директор музея Михаил Пиотровский. Демонстрация будет проходить в рамках Дней Эрмитажа - 2019, ее приурочат к празднованию 255-летия музея.

"Седьмого декабря на большом экране на Дворцовой площади будет показан фильм Яна Фабра - фильм, который он снимал в Эрмитаже во время выставки <…> Фабр дарит его Эрмитажу. Седьмого декабря на площади целый день мы будем показывать этот фильм", - рассказал Пиотровский, отвечая на один из вопросов пользователей социальных сетей.

В пресс-службе музея сообщили, что на большом экране будет демонстрироваться фильм-перформанс Фабра "Любовь - высшая сила", снятый в залах музея 27 июня 2016 года в связи с выставкой "Рыцарь отчаяния - воин красоты". "В нем альтер-эго современного художника, рыцарь, преданный высоким идеалам, обходит исторические залы Зимнего дворца и Нового Эрмитажа, принося символическую клятву верности искусству", - поясняется в сообщении пресс-службы. Церемония передачи в дар музею видео-перформанса Фабра состоится в Эрмитажном театре 4 декабря.

В пресс-службе также напомнили, что Эрмитаж стал первым российским музеем, показавшим творчество Фабра. Выставка "Рыцарь отчаяния - воин красоты", включившая в себя более 200 работ художника, около половины из которых были созданы специально для Эрмитажа, прошла в Зимнем дворце, Новом Эрмитаже и Главном штабе с 21 октября 2016 года по 9 апреля 2017 года. Проект, в рамках которого в пространствах музея демонстрировались среди прочего чучела животных, вызвал тогда большой интерес среди посетителей и оживленную дискуссию в интернете.

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