Фонд кино открывает структуру для поддержки российских кинотеатров

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Фонд кино представил новую структуру - Фонд-кинопрокат, который будет заниматься решением вопросов кинотеатров, открытых при поддержке организации. Об этом в понедельник сообщил исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов на открытии Международного форума "Российский кинобизнес 2019".

"С открытием образовательной программы форума Фонд кино начинает новое направление - Фонд-кинопрокат, где будет осуществляться регулярное планирование и показы в регионах страны", - сказал он, подчеркнув, что цель программы - поднять эффективность работы кинотеатров, увеличить их посещаемость.

Как рассказала ТАСС генеральный директор форума "Российский кинобизнес" Екатерина Бордачева, чья кандидатура рассматривается на пост главы Фонда-кинопроката, пока не принято решение, станет ли новая структура подразделением внутри Фонда кино или будет самостоятельной организацией. "Скорее всего, в начале следующего года или в конце этого будет определен статус", - пояснила эксперт.

При этом она добавила, что фонд будет помогать кинозалам, которые самостоятельно не могут обеспечить эффективность своей деятельности. "Это только кинозалы, открытые при поддержке Фонда кино, которые сами по себе или плохо работают, или совершенно лишены возможности быть интегрированными в рынок, организовать системный кинопоказ, пригласить специалистов по рекламе, маркетингу. Мы будем все это помогать им делать", - отметила собеседница агентства.

Программа фонда будет запущена в 2020 году, она запланирована на год. Проект стартует в Москве, но организаторы уже получают предложения о выезде в регионы. "У нас уже сейчас идут запросы из маленьких частных кинотеатров, которым трудно конкурировать с крупными сетями", - уточнила гендиректор форума.

Она также рассказала, что новое подразделение будет получать первичные инвестиции от Фонда кино, чтобы обеспечивать постоянный поток контента в кинотеатрах. "Но перед нами стоит задача увеличить количество зрителей, а потом за счет этого роста обеспечить финансовую самостоятельность", - добавила Бордачева.

Первые шаги

Образовательная программа форума "Российский кинобизнес" станет первым мероприятием в рамках нового направления. "В течение двух дней спикеры Фонда кино и приглашенные специалисты расскажут практически обо всех аспектах деятельности кинотеатров. Это и позиционирование площадки как центра досуга, психология работы с кинозрителем, основа работы с дистрибьюторами и многое другое", - отметил Тельнов.

Министр культуры РФ Владимир Мединский 16 ноября раскритиковал работу Фонда кино, отметив, что он уже год не может организовать компанию, которая будет заниматься продвижением кино в малых городах России. В тот же день Тельнов рассказал ТАСС, что фонд уже точечно занимается этим, но с 2020 года работа будет вестись в полном объеме. Он тогда отметил, что организация уже ведет активную работу с регионами в части доставки контента в поддержанные организацией кинозалы.

В понедельник, 2 декабря, на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован подготовленный Министерством культуры России проект поправок в устав Фонда кино. Документ предлагает дополнить устав пунктом, в соответствии с которым организация "осуществляет деятельность по репертуарному планированию и дистрибуции фильмов на территории Российской Федерации".

Кроме того, в обязанности фонда предлагается включить финансовую поддержку производства и проката отечественных фильмов для детской и семейной аудитории, а также "уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов", говорится в пояснительной записке.

В новость были внесены изменения (16:44 мск) - добавлены подробности.