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"Мосфильм" выпустит в прокат отреставрированный фильм "Освобождение" весной 2020 года

В киностудии отметили, что при реставрации ленты ведется восстановление изображения и звука без внесения изменений в режиссерскую версию

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Отреставрированная версия военно-исторической ленты "Освобождение" режиссера Юрия Озерова о событиях Великой Отечественной войны выйдет в широкий прокат в апреле 2020 года, сообщил в понедельник во время представления проекта глава киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров.

"В следующем году мы будем отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной войне, победы над фашизмом. К этому празднику киноконцерн "Мосфильм" завершает покадровую цифровую реставрацию киноэпопеи "Освобождение", созданной в 1967-1972 годах, - сказал Шахназаров в видеообращении к зрителям. - Команда мосфильмовских специалистов ведет работу уже несколько месяцев и к концу апреля следующего года отреставрированная версия пяти фильмов в форматах 2К и 4К будет готова к показам в кинотеатрах".

Как пояснили в пресс-службе "Мосфильма", при реставрации ленты ведется восстановление изображения и звука без внесения изменений в режиссерскую версию картины. Процесс включает в себя сканирование пленки, ручную реставрацию цифрового изображения: стабилизацию изображения, цветокоррекцию, устранение механических дефектов из каждого кадра, подавление мерцания. Каждый дефект необходимо устранить незаметно для зрителя.

Создание киноэпопеи "Освобождение" длилось с 1967 по 1972 год, в ее состав входят пять отдельных фильмов - "Огненная дуга", "Прорыв", "Направление главного удара", "Битва за Берлин" и "Последний штурм". Картины отражают важнейшие этапы Великой Отечественной войны: сражение на Курской дуге, форсирование Днепра, освобождение Киева, бои за Берлин, штурм Рейхстага, капитуляцию нацистской Германии и конференции глав антигитлеровской коалиции в Ялте и Тегеране.

В производстве кинолетописи участвовали четыре страны: СССР, ГДР, Польша и Италия, десятки военных консультантов, Озеров определял картину как художественную хронику. Программа реставрации и перевода в цифровой стандарт киноколлекции "Мосфильма" стартовала в 2006 году. На сегодняшний день киностудия отреставрировала около 100 фильмов выдающихся советских и российских режиссеров.

Теги
РоссияШахназаров, Карен Георгиевич
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