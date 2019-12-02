Владислав Лантратов впервые выступит в Большом театре после получения травмы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер балета Большого театра Владислав Лантратов вернется на сцену театра после восьмимесячного перерыва, вызванного травмой и последующей реабилитацией. Артист выступит в спектакле "Кармен-сюита", сообщил Лантратов ТАСС в понедельник.

"Закрыл больничный лист. Готовлюсь выступить в спектакле "Кармен-сюита", который состоится 13 декабря на Новой сцене Большого театра, - рассказал Лантратов. - Переполняют чувства, потому что безумно соскучился по сцене, тем более что впервые в жизни у меня получился такой перерыв. Сейчас мой доктор считает, что функционально я готов снова выступать, поэтому руководство труппы и я определили оптимальную дату".

Премьер Большого поделился, что надеется быстро подключиться к работе театра. "После всего случившегося трудно загадывать, но хотелось бы активно включиться в работу и наверстать те эмоции, которые мы всегда получаем от выхода на сцену нашего великого театра, от встречи с публикой. Тем более, что впереди - сезон самого волшебного спектакля "Шелкунчик", - сказал он.

Лантратов также отметил, что планирует в феврале 2020 года вместе с прима-балериной Большого театра Екатериной Крысановой принять участие в гастролях труппы "Балет Монте-Карло" на сцене Новосибирского театра оперы и балета, в рамках которых будет представлен балет "Укрощение строптивой" хореографа Жана-Кристофа Майо.

Лантратов травмировал ногу во время премьеры балета "Зимняя сказка" 4 апреля. Спектакль был продолжен, артиста заменил исполнитель этой же партии Давид Мотта Соарес. В сентябре артист пришел на сбор труппы театра и генеральный директор Большого театра Владимир Урин выразил надежду на то, что Лантратов вернется к участию в спектаклях в ближайшее время.