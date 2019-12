Умерла актриса Шелли Моррисон, сыгравшая служанку в сериале Will & Grace

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Американская актриса Шелли Моррисон, сыгравшая роль служанки Розарио Салазар в телесериале Will & Grace (1998), умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщила в понедельник телекомпания KTLA.

Моррисон досталась в этом сериале роль, которая по первоначальному сценарию была второстепенной, отметила телекомпания, однако она сыграла роль служанки из Сальвадора столь успешно, что на протяжении восьми сезонов, с 1999 по 2006 год, она появлялась в этой роли в 68 эпизодах.

В одном из последних интервью Моррисон отметила, что роль Розарио Салазар в сериале Will & Grace была для нее одной из самых любимых. "Для меня было очень важно то, что удалось создать образ пожилой испаноговорящей женщины - умной и самостоятельной", - отметила она.

На протяжении карьеры в кино - с 1955 по 2014 год - Моррисон сыграла в 76 фильмах, в том числе в фильмах "Золото Маккены" (Mackenna's Gold, 1968), "Веселушка" (Breezy, 1973), а также в сериалах "Коломбо" (Columbo, 1968-2003) и "Меня зовут Эрл" (My Name Is Earl, 2005-2009).