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Русский ПЕН-центр объявил лауреатов премии имени Фазиля Искандера

В номинации "Проза" лауреатами стали Анатолий Курчаткин за роман "Минус 273 градуса по Цельсию" и Владимир Делба за книгу "Звездная пыль моих воспоминаний"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Оргкомитет международной литературной премии имени Фазиля Искандера объявил в понедельник имена лауреатов этой награды. Об этом ТАСС сообщили в Русском ПЕН-центре, который является учредителем премии.

"В номинации "Проза" лауреатами стали и по решению жюри получили две равноценные первые премии - Анатолий Курчаткин за роман "Минус 273 градуса по Цельсию" и Владимир Делба за книгу "Звездная пыль моих воспоминаний", - отметил собеседник агентства. Премия в номинации "Поэзия" присуждена Алексею Остудину за книгу "Вишневый сайт". Награду за рукопись сценария для анимационного фильма по рассказу Фазиля Искандера "Страх" получил прозаик и сценарист Евгения Декина.

"Фазиль Искандер возродил эпический строй русской литературы, новаторски насытил его остросовременным и глубоко философским содержанием. Русский ПЕН-центр снова, вот уже в третий раз, вручил премию его имени самым талантливым продолжателям его великого дела. Победители конкурса по-настоящему порадовали нас разнообразием и покорили мастерством", - цитирует оргкомитет председателя жюри премии, президента Русского ПЕН-центра Евгения Попова.

В свою очередь член жюри, вице-президент Русского ПЕН-центра Борис Евсеев подчеркнул, что традиции Искандера живы, а его век продолжается. "По сути, Искандер один из реальных, а не выдуманных евразийцев. Он соединил в себе традиционные российские ценности с мудростью Востока", - заметил он.

Премия вручается в номинациях "Проза", "Поэзия", "Драматургия и киносценарии по произведениям Искандера". В жюри входят писатели Александр Городницкий, Максим Гуреев, Марина Кудимова, Эдуард Русаков и другие.

О Фазиле Искандере

Писатель, сценарист и актер Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники - "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) - получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".

Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и др.

Писатель ушел из жизни в Москве 31 июля 2016 года.

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