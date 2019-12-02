{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посвященная Олегу Табакову фотовыставка открылась в Москве

Она продлится до 24 декабря
Описание
© Пресс-служба Театра Олега Табакова

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Фотовыставка "Атом Солнца", посвященная народному артисту СССР Олегу Табакову, открылась в понедельник на Чистопрудном бульваре в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Театра Олега Табакова.

Выставка проходит в рамках фестиваля учеников Табакова, который также называется "Атом Солнца". "Название фестиваля "Атом Солнца" - цитата Виктора Розова. Драматург увидел юного Олега Табакова в спектакле "В поисках радости" и сказал, что этот артист так талантлив, как будто "проглотил атом Солнца". Олег Павлович не просто был невероятно талантливым актером, но и умел передавать этот "атом" своим ученикам", - отметили в пресс-службе.

На выставке представлены фотографии из архива Театра Табакова и цитаты из его интервью разных лет. Спектакли, портреты, хроника жизни "Подвала" - Театра-студии Олега Табакова. Фотографии и цитаты расположены не в хронологическом порядке, но с указанием даты публикации интервью. Выставка продлится до 24 декабря 2019 года.

Олег Табаков - актер театра и кино, режиссер, педагог. Ему присвоено звание народного артиста СССР, он - лауреат Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Табаков - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", был членом Совета по культуре и искусству при президенте России. Он возглавлял два театра - МХТ имени Чехова и "Табакерку". Также возглавлял Московскую театральную школу Олега Табакова для одаренных детей.

При этом Табаков оставался действующим актером, он снялся в более чем 100 фильмах, количество театральных постановок также приближалось к этому числу.

Теги
РоссияТабаков, Олег Павлович
Реклама на ТАСС
Зрители наградили "Звездой театрала" режиссера Кирилла Серебренникова
Он удостоен премии за постановку "Барокко"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС