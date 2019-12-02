Зрители наградили "Звездой театрала" режиссера Кирилла Серебренникова

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников стал лауреатом премии "Звезда театрала" в номинации "Лучший режиссер". Церемония награждения состоялась в понедельник в Театре имени Евгения Вахтангова.

Серебренников был удостоен почетной премии за постановку "Барокко" 2018 года. В спектакле звучат тексты философов, художников и общественных деятелей середины ХХ века. Артисты Гоголь-центра и приглашенные оперные певцы исполняют произведения знаменитых композиторов эпохи барокко.

Серебренников не смог получить премию лично, за него награду забрал директор "Гоголь-Центра" Алексей Кабешев. "Кирилл не смог сегодня приехать, расписание сложное между судами. Эта премия Кириллу за спектакль "Барокко", этот спектакль выпускался, когда Кирилл был под домашним арестом. Надеюсь, он не обидится, но эта премия не только его, но и всего театра, потому что так собраться и выпустить такую сложную работу может только такой талантливый коллектив", - сказал Кабешев.

Также в номинации были представлены Роман Виктюк и Андрей Кончаловский.

Премия "Звезда театрала" была основана в 2008 году, ее особенность заключается в том, что лауреатов определяют не профессиональные критики, а рядовые зрители, делая это путем интернет-голосования на странице премии. За время своего существования эта награда присуждена почти 140 лауреатам. В этом году премия вручается в 17 номинациях.