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Государственный балет на льду Санкт-Петербурга с успехом гастролирует в Болгарии

После тура театр отправится в Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину

СОФИЯ, 3 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Санкт-Петербургский государственный балет на льду представил в понедельник в болгарской столице классический балет Чайковского "Щелкунчик". Переполненный зрительный зал Национального дворца культуры (НДК) - более 3000 человек - рукоплескал петербуржцам, а ранее гостей из России тепло приветствовали Варна и Пловдив.

"В Болгарии нас встречают полные залы, и мы стараемся оправдать ожидание публики, работаем профессионально, стараемся найти баланс сложности и артистизма. Спектакль на льду, который поставил наш главный балетмейстер Константин Рассадин, старается максимально следовать линии классического балета Чайковского "Щелкунчик", и это одна из наших лучших постановок", - рассказал ТАСС технический директор балета на льду Санкт-Петербурга Валерий Гильнич, который отвечает за проведение гастролей на Балканах.

"Во время гастролей у нас работают три пары солистов, в Софии выступает основной дуэт - молодые и перспективные артисты, будущее нашего театра Вера Осипенко и Максим Кудрявцев. Несмотря на то, что им 20 с небольшим лет, они работают профессионально и очень талантливы. Другие солисты - Маша Степанова и Даниил Ведерников, Катя Костромина и Алексей Эм - тоже талантливые, трудолюбивые и по-хорошему настырные. Мы шестой раз приезжаем в Болгарию, побывали во всех крупных городах. Нас всегда здесь принимают очень хорошо, впрочем, как и в других странах мира", - дополнил Гильнич.

В рамках балканского турне петербургский театр впервые выступил в Албании, а после тура по городам Болгарии отправится в Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину. Все необходимое для спектаклей артисты везут с собой. Для подготовки сцены и льда используется мобильная компрессорная установка общим весом около 12 тонн. Отдельный грузовик везет декорации и костюмы, третий автомобиль - осветительное оборудование. В состав гастрольной трупы входит 28 артистов. Подготовка каждого из спектаклей занимает около суток.

Санкт-Петербургский государственный балет на льду - это фактически единственный в мире подобного рода профессиональный театр, он был создан в 1967 году и сейчас работает свой 53 сезон. Во вторник болгарский зритель сможет познакомиться с еще одним классическим балетом - на ледяной сцене НДК будет представлено "Лебединое озеро", все билеты на представление проданы.

Теги
БолгарияРоссияСанкт-Петербург
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