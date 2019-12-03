В Мехико открылась "Неделя российских фильмов"

МЕХИКО, 3 декабря. /ТАСС/. Девять разножанровых работ отечественных режиссеров - восемь полнометражных и одна короткометражная - вошли в программу фестиваля "Неделя российских фильмов", который начал свою работу в Мехико. Открылся форум в понедельник вечером (утро вторника мск) показом картины "Курьезы" режиссера Андрея Мышкина. Показ состоялся в одном из залов крупной сети кинотеатров Cinepolis. Перед началом просмотра к гостям и участникам фестиваля с приветствием обратились его организаторы и посол РФ в латиноамериканской стране Виктор Коронелли.

"В третий раз мы приезжаем в Мексику, - рассказал на открытии фестиваля его художественный руководитель Сергей Новожилов. - В третий раз мы привозим новые российские фильмы, многие из которых даже еще не были в широком прокате на родине". Он добавил, что в этом году фестивалю в дополнение к кинозалу была предоставлена еще одна площадка. Речь идет о доме-музее Льва Троцкого в районе Койоакан, где будет показан кукольный фильм "Гофманиада" режиссера Станислава Соколова.

По мнению Новожилова, в Латинской Америке сильнее, чем где бы то ни было, ощущается влияние кинопродукции из США и поэтому непросто привлечь внимание зрителей к картинам из других стран. Если в некоторых странах Европы и Азии, например, в Испании или Японии, российские фильмы в ходе фестивальных показов собирают полные залы, то в Мексике ситуация обстоит иначе. "Наиболее сложная история как раз в Латинской Америке, - отметил Новожилов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. - Мы пытаемся сделать, что можем, мы привозим хорошее кино, достойное".

Фестиваль, который впервые прошел в Мексике в ноябре 2016 года, завершится 8 декабря.