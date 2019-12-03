{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На фестивале "Неделя российского кино" в Нью-Йорке покажут 18 фильмов

Среди них - комедия "Давай разведемся!", драмы "Одесса" и "Текст", а также боевик "Герой"

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Второй кинофестиваль "Неделя российского кино" откроется в Нью-Йорке 6 декабря. В течение семи дней зрители смогут увидеть 18 фильмов, созданных российскими авторами, а также получат возможность пообщаться с режиссерами и киноактерами, сыгравшими в них главные роли. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в понедельник сооснователь кинофестиваля, президент фонда "Фестиваль "Вишневый сад" Мария Шкловер.

"За последний год мы существенно разрослись и везем в Нью-Йорк сразу 18 художественных и анимационных картин, вызвавших большой интерес как в самой России, так и за рубежом. Среди них комедия "Давай разведемся!" (2019), драмы "Одесса" (2018), "Текст" (2019), "Бык" (2019), "Ленин" (2019), остросюжетный боевик "Герой" (2019). Представлять картины зрителю Нью-Йорка приезжают сами режиссеры и звезды российского кино - Александр Петров, Риналь Мухаметов, Алексей Серебряков, Таисия Вилкова, Алексей Гуськов, Анна Пармас, Владимир Хотиненко, Александр Горчилин и другие", - пояснила Шкловер.

"Большинство отобранных нами к показу в Нью-Йорке фильмов - семейные, теплые, создают настроение, - пояснила она. - Мы старались найти картины, интересные как взрослым, так и молодежи, детям". Среди детских и юношеских фильмов, которые привезут в Нью-Йорк - "Снежная королева: Зазеркалье" (2019), "Урфин Джюс возвращается" (2019), фильм "Три богатыря и наследница престола" (2019)".

По словам продюсера, фестиваль будет проходить сразу на трех площадках города - в Школе визуальных искусств на Манхэттене, в Линкольн-центре и Симфони Спейс на Бродвее - и не ограничится Нью-Йорком. "Мы расширяем географию. По окончании недели вместе с режиссером Сергеем Ливневым и актером Алексеем Серебряковым, который сыграл главную роль в фильме "Ван Гоги" (2018), отправляемся представлять эту картину жителям Бостона (штат Массачусетс), Сиэтла (Вашингтон), Сан-Франциско (Калифорния), Чикаго (Иллинойс) и Денвера (Колорадо). Эта же работа в рамках кинофестиваля будет показана студентам и преподавателям ряда ведущих образовательных учреждений Нью-Йорка", - отметила она. Картины кинофестиваля сопровождаются английскими субтитрами.

Правильное направление

"Мы много лет занимаемся театром, возим в США театральные постановки и лучшие российские спектакли и фильмы и уже довольно хорошо разбираемся в предпочтениях и вкусах американского зрителя - как русскоязычного, так и понимающего только английский язык, - заметила Мария Шкловер. - Если, в отличие от российского зрителя, американскому не так интересны чисто национальная проблематика, фильмы, основанные на внутрироссийских сюжетах, то общечеловеческие, семейные, философские темы здесь принимают с огромным интересом".

"Возрождение фестиваля российского кино в США актуально сейчас, как никогда в последние годы, - считает продюсер. - Чем менее близкие связи между государствами, тем больше хочется показать обеим странам, их жителям, что умение сопереживать, чувствовать, ощущать те же эмоции и переживать схожие проблемы находится вне границ". "Безусловно, российское кино развивается сейчас очень быстро и делает огромные успехи, - подчеркнула организатор фестиваля. - Появились прокатчики, номинации на международные премии, а у зрителей - неподдельный интерес к новинкам российского кино, а значит, оно идет в правильном направлении".

Впервые фестиваль "Неделя российского кино" в Нью-Йорке, который организует киностудия "РОК" под председательством режиссера Алексея Учителя совместно с некоммерческим фондом "Фестиваль "Вишневый сад", прошел в 2018 году. Нынешний фестиваль откроется фильмом "Давай разведемся!", который представят зрителям режиссер Анна Пармас и актриса Анна Рыцарева.

В рамках фестиваля также состоится показ исторического мини-сериала Алексея Учителя "Коронация", основанного на драме "Матильда". Как считает сам режиссер, фестиваль "Неделя российского кино" - всегда своеобразный эксперимент. "Привозишь несколько десятков отечественных картин, помещаешь их в пространство другой страны, показываешь Россию глазами ее самых талантливых режиссеров, и уже сам смотришь на них будто со стороны. Захватывающий процесс на самом деле: срез целого года, вскрывающий то, что страну волнует, будоражит, радует, тревожит, - подчеркнул Алексей Учитель. - Самые актуальные мысли, самые живые чувства - все там, в этих фильмах. Невероятно интересно, как это преломится через мировоззрение жителей США в этом году".

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
В Мехико открылась "Неделя российских фильмов"
Фестиваль завершится 8 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС