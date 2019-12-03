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"Мертвые души" с иллюстрациями Шагала продали за 3,5 млн рублей на аукционе в Москве

Начальная ставка составила 1 рубль
Описание
© Пресс-служба "Первого PIONERского аукциона"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Книга "Мертвые души" с иллюстрациями Марка Шагала была продана 1 декабря на аукционе в Москве за 3,5 млн рублей. Всего с молотка ушло 184 лота, часть средств будет направлена в пользу людей с ВИЧ, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе "Первого PIONERского аукциона".

"На первых торгах Аукционного дома PIONER & Co свыше 200 покупателей разыграли между собой 184 лота в зале, по телефону и в интернете. Топ-лотом аукциона было издание поэмы Н. В. Гоголя "Мертвые души", иллюстрированное офортами Марка Шагала и украшенное дарственной надписью и рисунком художника. При начальной ставке 1 рубль стоимость продажи анонимному покупателю составила более 3,5 млн рублей, включая премию аукционного дома", - рассказали в пресс-службе.

Так как торги проходили во Всемирный день борьбы со СПИД, 20 лотов разыгрывались в пользу Фонда помощи людям, живущим с ВИЧ "СПИД.ЦЕНТР". "В Фонд будет передано более 600 тыс. рублей. Самый дорогой из благотворительных лотов - это рисунок Анатолия Зверева "Дон Кихот". Он был продан за 130 тыс. рублей (при начальной ставке 1 рубль)", - рассказали в аукционном доме.

Аукционный дом PIONER & Co специализируется на российской и мировой живописи, графике, предметах декоративно-прикладного искусства, антикварной и винтажной мебели. В сфере интересов аукциона - книги, рукописи, автографы и другие раритеты.

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