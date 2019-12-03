Фильмы Studio Ghibli появятся в каталогах стриминговых сервисов

Фильмы японской анимационной студии Studio Ghibli станут доступны для скачивания в США и Канаде с 17 декабря. Как сообщил кинодистрибьютор GKids, картины появятся на основных платформах, включая Apple TV, Amazon, Vudu, Google Play, Sony, Microsoft и Fandango.
В каталог Studio Ghibli, который будет представлен на стриминговых сервисах, вошли 20 фильмов:
- "Навсикая из Долины ветров" (1984),
- "Небесный замок Лапута" (1986),
- "Мой сосед Тоторо" (1988),
- "Ведьмина служба доставки" (1989),
- "Еще вчера" (1991),
- "Порко Россо" (1992),
- "Здесь слышен океан" (1993),
- "Помпоко: Война тануки" (1994)
- "Шепот сердца" (1995),
- "Принцесса Мононоке" (1997),
- "Мои соседи Ямада" (1999),
- "Унесенные призраками" (2001),
- "Возвращение кота" (2002),
- "Ходячий замок" (2004),
- "Сказания Земноморья" (2006)
- "Рыбка Поньо на утесе" (2008),
- "Ариэтти из страны лилипутов" (2010),
- "Со склонов Кокурико" (2011),
- "Сказание о принцессе Кагуя" (2013),
- "Воспоминания о Марни" (2014).
Рекомендованная розничная цена для большинства из них составляет $19,99. Пакет из шести самых популярных фильмов - "Ходячий замок", "Ведьмина служба доставки", "Мой сосед Тоторо", "Рыбка Поньо на утесе", "Принцесса Мононоке", "Унесенные призраками" - будет доступен за $99,99.
Studio Ghibli была основана в 1985 году Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой. В 2002 году Миядзаки получил "Оскар" за "Унесенные призраками", в 2014 был удостоен премии Американской академии киноискусств за выдающиеся заслуги в области кинематографа.