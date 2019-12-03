Фильмы Studio Ghibli появятся в каталогах стриминговых сервисов

Фильмы японской анимационной студии Studio Ghibli станут доступны для скачивания в США и Канаде с 17 декабря. Как сообщил кинодистрибьютор GKids, картины появятся на основных платформах, включая Apple TV, Amazon, Vudu, Google Play, Sony, Microsoft и Fandango.

В каталог Studio Ghibli, который будет представлен на стриминговых сервисах, вошли 20 фильмов:

"Навсикая из Долины ветров" (1984),

"Небесный замок Лапута" (1986),

"Мой сосед Тоторо" (1988),

"Ведьмина служба доставки" (1989),

"Еще вчера" (1991),

"Порко Россо" (1992),

"Здесь слышен океан" (1993),

"Помпоко: Война тануки" (1994)

"Шепот сердца" (1995),

"Принцесса Мононоке" (1997),

"Мои соседи Ямада" (1999),

"Унесенные призраками" (2001),

"Возвращение кота" (2002),

"Ходячий замок" (2004),

"Сказания Земноморья" (2006)

"Рыбка Поньо на утесе" (2008),

"Ариэтти из страны лилипутов" (2010),

"Со склонов Кокурико" (2011),

"Сказание о принцессе Кагуя" (2013),

"Воспоминания о Марни" (2014).

Рекомендованная розничная цена для большинства из них составляет $19,99. Пакет из шести самых популярных фильмов - "Ходячий замок", "Ведьмина служба доставки", "Мой сосед Тоторо", "Рыбка Поньо на утесе", "Принцесса Мононоке", "Унесенные призраками" - будет доступен за $99,99.

Studio Ghibli была основана в 1985 году Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой. В 2002 году Миядзаки получил "Оскар" за "Унесенные призраками", в 2014 был удостоен премии Американской академии киноискусств за выдающиеся заслуги в области кинематографа.