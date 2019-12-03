Политехнический музей Москвы подготовил инклюзивные мероприятия для людей с инвалидностью

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Политехнический музей в Москве анонсировал серию инклюзивных мероприятий "Разные люди - новый музей", которые пройдут на разных площадках с 12 декабря 2019 года по 19 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба музея во вторник, когда отмечается Международный день людей с инвалидностью.

"С 12 декабря по 19 апреля в Москве на площадках Политехнического музея, в Музее истории ГУЛАГа, МАММ, "Шанинке", Театре.DOC и Центре документального кино пройдет серия инклюзивных событий "Разные люди - новый музей". Фестиваль призван наладить диалог музеев, театров, библиотек и людей с различными ментальными и физическими особенностями", - говорится в сообщении.

Фестиваль откроется 12 декабря выставкой "Истории, которых не было" - в Ильинском сквере недалеко от Исторического здания Политеха. Первая часть масштабного выставочного проекта расскажет о взаимоотношениях людей с инвалидностью и города. Вторая часть выставки откроется в феврале на ВДНХ и продолжит разговор о человеке с инвалидностью и его отношениях с общественным пространством.

В Театре.DOC 15 декабря состоится презентация книги и премьера спектакля "Хаос в хорошем смысле". В библиотеке "Шанинки" (Московской высшей школы социальных и экономических наук) 18 декабря пройдет перформативная конференция "Экспериментальные практики в работе с людьми с ментальными особенностями". Участники - художники, музыканты, активисты и представители НКО - расскажут о том, как творческий процесс может влиять на интеграцию людей с ментальными особенностями.

Затем последуют фестиваль "Время роста", дискуссия "Новый музей - старое пространство", комьюнити-встреча "Социальное и культурное волонтерство: точки пересечения", дискуссия "Digital и инклюзия: как люди с особыми потребностями меняют повседневность" и другие мероприятия. В апреле на ВДНХ пройдет День инклюзии в музее, в рамках акции "Музей для всех!" музеи-участники проведут мероприятия для посетителей с инвалидностью, их семей, друзей и всех желающих.

В пресс-службе добавили, что на днях Политех, историческое здание которого откроется через год, опубликовал "Инклюзивный манифест", созданный вместе с членами Совета по доступности музея, куда входят люди с инвалидностью, представители НКО, специалисты по универсальному дизайну, доступной среде и инклюзивному образованию. "За последнее десятилетие в обществе и медиа сложился стереотипный портрет людей с инвалидностью, - говорится в манифесте. - На людей с инвалидностью все время надевают маски, в то время как мы разные. И разным нам важно быть напрямую включенными в развитие актуальной культуры: не чтобы нам предоставляли доступ к культуре и науке, а мы самостоятельно участвовали в непосредственной организации этого доступа".