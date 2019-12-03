Борис Эйфман надеется продолжить показ своих спектаклей на сцене Александринки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Народный артист России хореограф Борис Эйфман надеется, что сможет продолжить показы своих спектаклей в Александринском театре, несмотря на возникшую конфликтную ситуацию с арендой его сцены. Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник.

Театр балета Эйфмана арендует сцену Александринского театра для показа своих постановок. На данный момент театры не могут согласовать график спектаклей на 2020 год. Артисты Александринки опубликовали открытое письмо к театральной общественности и государственным деятелям, где высказали несогласие с претензиями со стороны балетмейстера.

"Я хочу сохранить присутствие в этом театре [в Александринском театре] на законном основании. Мы в этом театре почти 30 лет, мы хотим в этом театре по традиции получить свои 20 спектаклей [обязательства как городского театра по количеству показов спектаклей в Петербурге]. За деньги - мы готовы платить. Нам поставили сумму миллион рублей за аренду, <…> мы готовы платить этот миллион, но быть в числе тех театров, которые имеют право арендовать Александринский театр", - сказал Эйфман журналистам в пресс-центре ТАСС.

По озвученным Эйфманом данным, за минувшие три года на сцене Александринского театра было дано в общей сложности около тысячи представлений, из них них около 400 спектаклей - арендных. "Наш театр занимал из 400 спектаклей только 15%", - сказал он. В 2019 году, по его данным, Александринка сдавала в аренду свою сцену 99 раз. Из них они в 2019 году показали только 17 спектаклей.

Спектакли на 2020 год - под угрозой

По словам Эйфмана, уже полгода театр не показывает ни одного спектакля в Петербурге, поскольку труппе не предоставляют площадку. "И на будущий год - мы подали заявку об этом позже, но пока нет ни одной точно установленной конкретной даты, когда мы могли бы показывать наши спектакли в Петербурге. Таким образом, под угрозой и следующий год нашего присутствия в Петербурге. Это очень опасная тенденция", - сказал Эйфман.

Эйфман сказал, что с приходом Рината Досмухамедова весной 2018 года на пост директора Александринского театра, было объявлено о значительном увеличении платы за аренду сцены - с 750 тыс. рублей до 1,75 млн рублей. "Когда мы посчитали, что это просто нерентабельная сумма для нас, мы с этим не согласились", - сказал он.

Впоследствии в ходе переговоров была достигнута договоренность о компромиссной стоимости аренды сцены в миллион рублей. "Когда уже прошел процесс, казалось бы, сближения и какой-то договоренности, вдруг появилось это письмо [коллектива Александринки]. Для меня оно абсолютно неожиданное, абсолютно непонятное", - сказал Эйфман.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности арендовать другие площадки, хореограф пояснил, что сцена Александринского театра оснащена таким образом, что позволяет показывать на ней многоактные спектакли со сложными декорациями и их переменами. Другие площадки, такие как, например, Большой концертный зал "Октябрьский" и ДК Ленсовета, не позволяют этого делать в полной мере.

Также хореограф отметил, что Театр балета Бориса Эйфмана не может показывать свои спектакли на сцене Детского театра танца, открывшегося в ноябре рядом с Академией танца его имени. "Этот театр не предназначен для театральных спектаклей большого масштаба, которые делаем мы", - пояснил он. Эйфман призвал молодых хореографов создавать свои проекты на сцене Детского театра танца, пользуясь его современным оснащением.

"Дальше я вижу только одно: разум возобладает, и руководители Александринского театра поймут: они допустили ошибку", - сказал Эйфман, добавив, что готов продолжать переговоры с Александринкой.

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