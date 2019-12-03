Фильм об Эрмитаже вошел в тройку лидеров в итальянском прокате

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Документальный фильм "Эрмитаж. Сила искусства" вошел в тройку лидеров в итальянском прокате наряду с кинокартиной "Джокер". Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Этот фильм в Италии, хотя он документальный, в тройке лидеров - первым идет "Джокер", второе что-то еще и наш. Его купили 52 страны", - сказал Пиотровский.

Гидом в картине выступил известный итальянский актер Тони Сервилло ("Великая красота", "Лоро"), который знакомит зрителей с Петербургом, зачитывает отрывки из произведений русской литературы, рассказывает о знаменательных событиях, разворачивавшихся в стенах Эрмитажа. В русской версии в роли рассказчика выступил Андрей Ургант. Режиссер фильма - Микеле Малли, сценаристы - Диди Ньокки и Джованни Пискалья.

Приглашенными гостями в фильме стали режиссер Александр Сокуров, посвятивший Эрмитажу свой фильм "Русский ковчег", а также генеральный директор музея Михаил Пиотровский. В фильме приняли участие куратор Библиотеки Конгресса в Вашингтоне Гарольд Лейх и директор Национальной галереи в Лондоне Габриэле Финалди. Саундтрек создал пианист и композитор Дмитрий Мячин.

Премьерные показы фильма "Эрмитаж. Сила искусства" в России пройдут 12 декабря в Москве в Большом зале Новой Третьяковки и Санкт-Петербурге в кинотеатре "Аврора". Выход картины в России состоится при поддержке Итальянского института культуры в Москве и Итальянского института культуры в Санкт-Петербурге.