Первый канал представил фильм о декабристах с Леонидом Бичевиным и Павлом Прилучным

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Первый канал представил исторический фильм о восстании декабристов "Союз спасения", который был снят режиссером Андреем Кравчуком и выйдет в российский прокат 26 декабря. Презентация состоялась во вторник на киностудии "Мосфильм".

"Это история о том, на что и как далеко ты готов пойти ради своих желаний, ради своей мечты, на что ты способен. А второе - если ты пошел, готов ли ты идти до конца и можешь ли ты взять на себя ответственность за то, что происходит? - прокомментировал основную идею фильма Кравчук. - Когда ты один живешь сам по себе - это одно, а когда ты выводишь большое количество людей, ты несешь ответственность и за них".

По словам продюсера фильма Константина Эрнста, создатели проработали большое количество исторического материала. "Мы, используя исторические источники и возможности кино, рассказываем соотечественникам о событиях того времени в России. Выводы никакие не навязываем, каждый будет делать свои выводы сам", - сказал он журналистам.

Генеральный директор Первого канала добавил, что команда, работавшая над картиной, рассчитывает на умного, мыслящего зрителя.

Зрители увидят на экране тех, кто сыграл ключевую роль в организации восстания 1825 года. Главные роли исполнили Леонид Бичевин (Сергей Муравьев-Апостол), Максим Матвеев (князь Сергей Трубецкой), Павел Прилучный (Павел Пестель), Иван Янковский (Михаил Бестужев). Помимо этого, в картине также играют Антон Шагин, Александр Домогаров, Иван Колесников и Виталий Кищенко.

Авторами сценария стали Никита Высоцкий, Олег Маловичко, продюсеры - Анатолий Максимов, Константин Эрнст.

Название и сюжет

Как пояснил режиссер ленты, название фильма подразумевает не только непосредственно существовавшее объединение молодых людей, но и имеет более обобщенный смысл. "Сначала был "Союз спасения", потом он был расформирован, был создан "Союз благоденствия", он тоже был расформирован, возникли два общества: Южное и Северное. Наверно, "Союз спасения" - это скорее название людей, еще преисполненных романтики, которые верили, что своим личным примером, тем как они живут, общаются, можно изменить страну, как они считали, спасти ее от того пути, по которому она пошла, и это было неправильно", - поделился Кравчук.

Согласно сюжету, российская армия, разгромив войска Наполеона, в 1814 году заняла Париж. Молодые офицеры уверены, что вместе с победой придут равенство и свобода. События фильма разворачиваются в период 1814-1825 годов на фоне восстания декабристов.