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Треть посетителей проходит в Эрмитаж бесплатно

В прошлом году музей посетили 4,3 млн человек

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Треть посетителей проходит в Государственный Эрмитаж бесплатно. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве во вторник генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

"В Эрмитаже одна треть посетителей проходит бесплатно. Для того, чтобы они могли ходить бесплатно, значит, за них платят те, кто покупает билеты", - сказал Пиотровский.

Он отметил, что от музея нельзя требовать бесконечного роста доходов, так как это будет проводить к повышению цен и ликвидации социальных программ.

В Эрмитаже, по данным его дирекции, в 2018 году побывали 4,3 млн человек.

Ранее Пиотровский в интервью ТАСС отмечал, что число посетителей после спада в 1990-е годы вернулось к максимальному показателю, который был достигнут в 1970-е годы, и такой наплыв туристов требует регулирования с точки зрения безопасности людей и экспонатов. Он озвучивал также прогнозы, что общее количество посетителей Эрмитажа с учетом всех его площадок достигнет в ближайшие годы 6 млн человек.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПиотровский, Михаил Борисович
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