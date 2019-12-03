Пермский ТЮЗ отметил 55-летие премьерой спектакля "Прибайкальская кадриль"

ПЕРМЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Пермский театр юного зрителя (ТЮЗ) отметил во вторник 55-летний юбилей - премьерой спектакля "Прибайкальская кадриль" по пьесе Владимира Гуркина, передает корреспондент ТАСС.

"Ровно 55 лет назад 3 декабря 1964 года на общественный показ, раньше называлась сдача, был приглашен первый зритель в наш пермский ТЮЗ на спектакль "Город на заре, на следующий день была премьера и театр открылся. Так и у нас, сегодня общественный смотр. Мы подготовили премьеру - это Гуркин, пьеса "Прибайкальская кадриль", - сказал зрителям перед спектаклем художественный руководитель театра Михаил Скоморохов.

Он и поставил в пермском ТЮЗе музыкальную комедию в двух действиях "Прибайкальская кадриль", автор которой - Владимир Гуркин известен публике как сценарист кинофильма "Любовь и голуби". Герои "Прибайкальской кадрили", устав от скучной семейной жизни, решают обменяться супругами, что в корне меняет их спокойную деревенскую жизнь. Спектакль получился легким и смешным, о житейских проблемах здесь рассуждают исключительно с юмором.

Юлия Пугачевская и Марина Софронова пришли поздравить Пермский театр юного зрителя с юбилеем, они очень хорошо помнят, как рождался театр. Тогда, в 1964 году, будучи молодыми артистками, они вышли на сцену в первом спектакле ТЮЗа - "Город на заре". Об этом театре у актрис осталось много хороших воспоминаний. "Я работала в разных городах, в разных театрах, но такого дружного коллектива не было нигде. Мы очень хорошо дружили, у нас такие были капустники, такие мы устраивали праздники, это был бесконечный концерт, какие были номера", - рассказала ТАСС Софронова.

По словам театрального критика, профессора кафедры журналистики и массовых коммуникаций Пермского государственного национального исследовательского университета Галины Куличкиной, которая уже больше 40 лет является зрителем театра, ТЮЗ переживал разные периоды, но всегда выполнял свою главную задачу. "Пермский ТЮЗ выполняет просветительскую функцию, безусловно. Скоморохов умеет найти диалектику театрального действия, и он верен завету Товстоногова насчет того, что никогда не надо забывать о зрителе", - сказала Куличкина ТАСС.

Пермский театр юного зрителя основан в 1964 году, первое время он находился в одном здании с театром кукол. С 1982 года ТЮЗ возглавляет народный артист России Михаил Скоморохов. В разные годы в труппе театра служили артисты Сергей Лабырин, Александр Баткалов, Владимир Шульга, Александр Смирнов, Жанна Кадникова, Светлана Пермякова. В репертуаре театра - спектакли для детей, подростков и взрослых. Театр является лауреатом премии правительства России имени Федора Волкова.