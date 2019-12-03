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В "Сколково" прошел предпремьерный показ "Войны токов" с Бенедиктом Камбербэтчем

Продюсером картины является Тимур Бекмамбетов

СКОЛКОВО, 4 декабря. /ТАСС/. Предпремьерный показ художественного фильма "Война токов" с Бенедиктом Камбербэтчем в роли изобретателя Томаса Эдисона прошел во вторник в инновационном центре "Сколково". По словам продюсера картины Тимура Бекмамбетова, показанная в фильме история взаимоотношений знаменитых изобретателей Томаса Эдисона, Джорджа Вестингауза и Николы Теслы показывает, насколько важно задумываться о последствиях технического прогресса.

Показ организован Ассоциацией IPChain, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и фондом "Сколково" при поддержке Forbes Russia и агентства комплексных коммуникационных решений PROPHET. Премьера фильма в российском прокате состоится в четверг, 5 декабря.

"Это история о том, как один из первооткрывателей электричества, записи звука и кинематографа Эдисон, пытаясь победить в конкурентной борьбе со своим противником, изобрел электрический стул и убил человека. И это как раз очень важный для меня фильм и, я думаю, этот фильм важен для всех нас, для общества, потому что когда мы изобретаем, нам, конечно, как детям, нравится все новое, но мы должны чуть-чуть набраться терпения и подумать, к каким последствиям это может приводить. Для того, чтобы избежать катастроф, трагедий, жертв", - сказал Бекмамбетов журналистам перед предпремьерным показом.

С приветственным словом выступили генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) Гарри Френсис, советник президента фонда "Сколково" Пекка Вильякайнен, председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов и председатель комитета РСПП по интеллектуальной собственности, президент ассоциации IPChain Андрей Кричевский. Также перед показом фильма в кинозале прошла дискуссия в формате public talk, участниками которой стали Тимур Бекмамбетов, Игорь Дроздов, Андрей Кричевский, журналист Тим Скоренко и редакционный директор Forbes Russia Николай Усков, выступивший модератором.

"Фильм реально крутой - я, честно говоря, его немного успел подглядеть, несмотря на то, что он еще не вышел официально. Но, собственно говоря, это и стало причиной, почему я понял, что мы с Игорем [Дроздовым] обязательно должны организовать что-то по поводу этого фильма в "Сколково". Слава богу, что Тимур [Бекмамбетов] здесь, что он согласился, что ему это тоже показалось интересным", - сказал в ходе дискуссии Кричевский.

Он добавил, что картина показала дух конкуренции и соперничества инноваций, которые во времена Эдисона, Вестингауза и Теслы были, как видно из фильма, такими же, какими они остаются сейчас.

Гуманизм и технический прогресс

Противоречивая фигура Эдисона, его переживания по поводу того, чем оборачивается научно-технический прогресс, стали в кинокартине примером гуманизма, сказал Бекмамбетов в ходе public talk.

"Эдисон для меня яркий пример гуманизма. Первооткрывательство, инновации связаны с огромным риском сотворить не только добро, но и посеять зло. И фильм этот именно о переживаниях этого человека. Потому что Вестингауз как был хорошим человеком, так и остался, Тесла как был гениальным сумасшедшим, так им и остался, а Эдисон прошел путь, который, я бы хотел, чтобы зрители и мы вместе с вами прошли вместе с ним", - рассказал продюсер.

Говоря о Тесле, Бекмамбетов признался, что давно хотел снять о нем фильм.

"Я всегда хотел сделать фильм про Теслу, про человека, который выходил за границы возможного, за границы нашего с вами понимания мира, и никогда не мог найти хорошего сценария. Потому что Тесла всегда выглядел фриком, с которым его очень трудно ассоциировать", - сказал он.

Продюсер добавил, что фильм противопоставляет сотрудничество конкуренции, демонстрирует преимущества коллаборации, сотрудничества ученых, которые способны совместными усилиями избежать негативных последствий своих открытий.

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