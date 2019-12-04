Путин поздравил Башкирский театр драмы со 100-летием

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури со 100-летием со дня создания. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"За прошедшее время старейший государственный театр Башкирии стал крупным общественным, просветительским центром, внес выдающийся вклад в сохранение богатого исторического, духовного наследия народов Республики Башкортостан, в развитие нашей многонациональной культуры", - подчеркнул президент.

Путин также отметил вдохновенный труд артистов, режиссеров, художников театра.

Башкирский театр драмы основан в 1919 году в Стерлитамаке, звание академический учреждение получило спустя 15 лет. Театр является хранителем башкирского языка и культуры, он постоянный участник театральных фестивалей различного уровня. Две пьесы театра отмечены премией "Золотая маска".