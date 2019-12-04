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Российский музыкант Евгений Побожий выиграл джазовый конкурс в США

В Московском джазовом оркестре под управлением Игоря Бутмана сообщили, что музыкант из России стал победителем Международного конкурса гитаристов Института джаза им. Херби Хэнкока впервые

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Солист Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана Евгений Побожий стал победителем Международного конкурса гитаристов Института джаза им. Херби Хэнкока. Об этом сообщила в среду пресс-служба оркестра.

"3 декабря в Центре исполнительских искусств им. Джона Кеннеди в Вашингтоне после выступления финалистов Международного конкурса гитаристов Института джаза им. Херби Хэнкока жюри объявило имя победителя. Впервые в истории мирового джаза им стал музыкант из России, солист Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана Евгений Побожий", - отметили в пресс-службе.

Выпускник джазовой кафедры Ростовской консерватории им. С. В. Рахманинова вошел в число 12 полуфиналистов, отобранных со всего мира. Их выступления оценивали Пэт Метини, Стэнли Джордан, Ли Ритенаур, Джон Скофилд и другие джазовые мэтры. В финал вышли трое музыкантов, за звание лучшего с Побожим боролись выпускник колледжа Беркли и Университета Уильяма Паттерсона Сесил Александер, а также выпускник Консерватории Новой Англии в Бостоне и бывший участник ансамбля саксофониста Донни Макксалина Макс Лайт.

Международный конкурс Института джаза им. Херби Хэнкока (Herbie Hancock Institute of Jazz International Guitar Competition) проводится с 1986 года. До 2019 года он носил имя Телониуса Монка. Переименование связано со сменой названия организатора: Институт джаза им. Телониуса Монка стал Институтом джаза им. Херби Хэнкока.

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