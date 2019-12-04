В Эрмитаже открылась выставка к 250-летию ордена Святого Георгия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Выставка, посвященная 250-летию со дня учреждения ордена Святого Георгия, торжественно открылась в среду в Георгиевском зале Зимнего дворца. В Государственном Эрмитаже хранится одна из крупнейших коллекций, связанных с этой наградой.

"Выставка посвящена, пожалуй, самой знаменитой награде нашей страны - награде, которая пережила все времена, награде, которая была учреждена Екатериной Великой. Мы постарались на нашей выставке показать всю многовековую историю этого ордена, показать самые разные предметы, которые с ним связаны", - сказал на церемонии открытия соавтор концепции выставки, заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа по научной работе, государственный герольдмейстер РФ Георгий Вилинбахов.

Выставка включает более 400 экспонатов из собрания Эрмитажа. Наряду с самими орденскими знаками и предметами медальерного искусства в экспозицию вошли статуты ордена, георгиевское оружие, живописные, скульптурные и фотографические памятники, предметы декоративно-прикладного искусства, нумизматические произведения и печатные издания.

"У нас представлена звезда, которая принадлежала Екатерине II. Это шитая звезда - из ранних звезд по производству, потому что потом они стали кованые или металлические. У нас есть еще звезда Александра II. Здесь и пальто Александра II с георгиевской ленточкой. По правилам ношения на верхней одежде, такая георгиевская ленточка должна была носиться, поскольку он был кавалером 4-й степени", - рассказала журналистам один из кураторов выставки, заведующая сектором нумизматических памятников стран Европы и Америки Лидия Добровольская.

Вилинбахов отметил особый смысл в том, что выставка проходит в Георгиевском зале Зимнего дворца: Большой тронный зал был освящен в 1795 году в День Святого Георгия и в его честь. Он напомнил, что основные торжества, связанные с орденом, всегда проходили именно в этом зале.

Выставка "За службу и храбрость. 250 лет со дня учреждения ордена Святого Георгия" будет доступна для широкой публики с 5 декабря 2019 года по 3 марта 2020 года.

Об ордене

Орден святого Георгия учредила Екатерина Великая 26 ноября 1769 года (9 декабря по новому стилю). Его удостаивались штаб- и обер-офицеры за личную храбрость на поле боя; до 1855 года знаками 4-й степени также награждали за 25 лет военной службы или за 18 кампаний на море. Орден упразднили после Октябрьской революции, однако пожалования георгиевскими крестами и медалями в Белой армии продолжались до 1922 года.

В Советской России его символика официально не использовалась до Великой Отечественной войны. Георгиевская лента была присвоена ордену Славы и медали "За победу над Германией". Указом Президиума Верховного Совета РФ от 2 марта 1992 года орден Святого Георгия и знак Георгиевский крест были восстановлены. Сейчас Орден Святого Георгия - высшая военная награда России.