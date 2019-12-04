{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Эрмитаже открылась выставка к 250-летию ордена Святого Георгия

В экспозиции представили 400 экспонатов из собрания музея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Выставка, посвященная 250-летию со дня учреждения ордена Святого Георгия, торжественно открылась в среду в Георгиевском зале Зимнего дворца. В Государственном Эрмитаже хранится одна из крупнейших коллекций, связанных с этой наградой.

"Выставка посвящена, пожалуй, самой знаменитой награде нашей страны - награде, которая пережила все времена, награде, которая была учреждена Екатериной Великой. Мы постарались на нашей выставке показать всю многовековую историю этого ордена, показать самые разные предметы, которые с ним связаны", - сказал на церемонии открытия соавтор концепции выставки, заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа по научной работе, государственный герольдмейстер РФ Георгий Вилинбахов.

Выставка включает более 400 экспонатов из собрания Эрмитажа. Наряду с самими орденскими знаками и предметами медальерного искусства в экспозицию вошли статуты ордена, георгиевское оружие, живописные, скульптурные и фотографические памятники, предметы декоративно-прикладного искусства, нумизматические произведения и печатные издания.

"У нас представлена звезда, которая принадлежала Екатерине II. Это шитая звезда - из ранних звезд по производству, потому что потом они стали кованые или металлические. У нас есть еще звезда Александра II. Здесь и пальто Александра II с георгиевской ленточкой. По правилам ношения на верхней одежде, такая георгиевская ленточка должна была носиться, поскольку он был кавалером 4-й степени", - рассказала журналистам один из кураторов выставки, заведующая сектором нумизматических памятников стран Европы и Америки Лидия Добровольская.

Вилинбахов отметил особый смысл в том, что выставка проходит в Георгиевском зале Зимнего дворца: Большой тронный зал был освящен в 1795 году в День Святого Георгия и в его честь. Он напомнил, что основные торжества, связанные с орденом, всегда проходили именно в этом зале.

Выставка "За службу и храбрость. 250 лет со дня учреждения ордена Святого Георгия" будет доступна для широкой публики с 5 декабря 2019 года по 3 марта 2020 года.

Об ордене

Орден святого Георгия учредила Екатерина Великая 26 ноября 1769 года (9 декабря по новому стилю). Его удостаивались штаб- и обер-офицеры за личную храбрость на поле боя; до 1855 года знаками 4-й степени также награждали за 25 лет военной службы или за 18 кампаний на море. Орден упразднили после Октябрьской революции, однако пожалования георгиевскими крестами и медалями в Белой армии продолжались до 1922 года.

В Советской России его символика официально не использовалась до Великой Отечественной войны. Георгиевская лента была присвоена ордену Славы и медали "За победу над Германией". Указом Президиума Верховного Совета РФ от 2 марта 1992 года орден Святого Георгия и знак Георгиевский крест были восстановлены. Сейчас Орден Святого Георгия - высшая военная награда России.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Вышел трейлер нового фильма о Бонде
Главную роль в картине "Не время умирать" в последний раз сыграл Дэниел Крэйг
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС