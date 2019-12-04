Путин сообщил, что хранящийся в РФ лист древней сербской рукописи скоро передадут Белграду

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Передача в Белград хранящегося в России 166-го листа древнейшей сербской рукописи - Мирославова Евангелия - состоится в скором времени. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Российский лидер отметил активное взаимодействие двух стран в сфере культуры. "Россия оказывает содействие в оформлении внутреннего убранства храма святого Саввы в Белграде, до конца года будут завершены работы над его алтарной и центральной частями. В скором времени Сербии будет передана и хранящаяся в России ценнейшая сербская реликвия - манускрипт Мирославова Евангелия", - сказал Путин.

Соглашение о передаче Белграду страницы древней кириллической рукописи было подписано во время визита в сербскую столицу в октябре текущего года премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Этот документ также предполагает, что сербская сторона передаст России семь ранних работ художника Николая Рериха.

Мирославово Евангелие было создано около 1180 года, оно является древнейшим кириллическим памятником сербской письменности. Манускрипт хранится в Национальном музее Сербии в Белграде, в 2005 году ЮНЕСКО включило его в реестр "Память мира". Название рукопись получила благодаря записи писца - дьяка Григория. Он указал, что она создана для князя Мирослава Завидовича, брата Стефана Немани, основателя династии Неманичей. Рукопись была обнаружена около 1845 года в афонском монастыре Хиландар архимандритом Порфирием (Успенским), который изъял из нее один лист и вывез его в Россию.