Вышел трейлер нового фильма о Бонде

Трейлер 25-го фильма об агенте MI6 Джеймсе Бонде "Не время умирать" появился на официальном YouTube-канале франшизы.

По сюжету Бонд оставил активную службу и отправился на Ямайку, говорится в описании к ролику. Мирная жизнь на острове будет недолгой - старый знакoмый - агент ЦРУ Феликс Лейтер убедит его отправиться на последнее задание, чтобы найти пoхищенного ученого.

Главную роль в картине в последний раз сыграл Дэниел Крэйг. Всего он исполнял эту роль в пяти фильмах. Лейтера вновь сыграет Джеффри Райт. Роль суперагента 007 исполнит темнокожая актриса Лашана Линч. Это новый персонаж, которому передадут номер агента после его ухода из MI6. Противостоять Бонду будет злодей в исполнении Рами Малека.

Съемки картины завершились в конце октября. Фильм выйдет в прокат 2 апреля 2020 года.