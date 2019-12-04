Российский победитель Международного гитарного конкурса в США не намерен эмигрировать

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Победитель Международного конкурса Института джаза им. Херби Хэнкока в Вашингтоне, солист Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана Евгений Побожий не планирует покидать Россию ради карьеры на Западе. Об этом гитарист рассказал в среду в интервью ТАСС.

Международный конкурс Института джаза им. Херби Хэнкока (Herbie Hancock Institute of Jazz International Guitar Competition, до 2019 года - им. Телониуса Монка) имеет более чем тридцатилетнюю историю. Каждый раз организаторы выбирают одну специальность для испытаний. Итоги смотра-2019 были подведены в Центре исполнительских искусств им. Джона Кеннеди в Вашингтоне 3 декабря. Предыдущий гитарный конкурс проводился 14 лет назад.

"Естественно, я не намерен сейчас все бросать и эмигрировать, пытаться стать американской джазовой звездой, - сказал Побожий. - Можно, живя в России, гастролировать по всему миру, и Игорь Бутман тому пример".

При этом гитарист надеется, что победа на самом престижном и статусном джазовом состязании мира поможет его будущему, ведь за выступлениями конкурсантов следят продюсеры, промоутеры, представители звукозаписывающих компаний.

"Я бы хотел строить свою карьеру, наращивать популярность, реализовывать свои творческие замыслы. Надеюсь, что победа в конкурсе откроет для меня определенные двери, выход на музыкантов, которые меня вдохновляли с детства. Возможно, я смогу сотрудничать с ними", - отметил он.

По словам музыканта, он отправился на конкурс в Вашингтон "просто попытать счастье". "Я еще в легком шоке, очень сильные эмоции для меня, - признался Побожий. - Еще подростком я смотрел видеозаписи с этого конкурса, в том числе по гитарной специальности. Оказаться на этой сцене, принять участие в конкурсе было моей мечтой. Самой мощной была мечта еще и победить. Мне посчастливилось".

Путь к успеху

Евгений Побожий родился в городе Северск Томской области, там же начал обучение музыке по классу классической гитары. В 15 лет увлекся джазом, а через два года был приглашен на двухмесячную стажировку в колледже Беркли в Бостоне. "Это был серьезный опыт: я смог увидеть еще тогда, что нет никакой пропасти между нами, выходцами из российской глубинки, и американской молодежью, мы были на хорошем уровне", - заметил он.

Выпускник джазовой кафедры Ростовской консерватории им. С. В. Рахманинова, с 2015 года он работает в оркестре Игоря Бутмана. "И это тоже огромный опыт, очень мощная школа и в плане общего музыкального развития, и в плане опыта профессиональной работы, и в плане международного общения", - подчеркнул Побожий.

"Конечно, самые продвинутые джазовые музыканты планеты сконцентрированы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Америка - родина этой музыки и продолжает быть центром индустрии, - рассуждает он. - Тем не менее джаз как искусство устроен так, что он с легкостью вбирает в себя элементы самых разных культур: это могут быть элементы этнической, академической музыки или рока - чего угодно. Благодаря этому джаз приживается и развивается в самых разных странах".

Гитарист уверен, что в России сейчас идет период очень активного развития джаза. "Все больше молодых музыкантов, интерес публики растет, освещение этого искусства в прессе улучшается", - пояснил он.

30-летний Побожий вошел в число 12 полуфиналистов Международного гитарного конкурса, отобранных со всего мира. Их выступления оценивали Пэт Метини, Стэнли Джордан, Ли Ритенаур, Джон Скофилд и другие джазовые мэтры. В финал вышли трое музыкантов, за звание лучшего с россиянином боролись выпускник колледжа Беркли и Университета Уильяма Паттерсона Сесил Александер, а также выпускник Консерватории Новой Англии в Бостоне и бывший участник ансамбля саксофониста Донни Макксалина Макс Лайт.