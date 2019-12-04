{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российский национальный оркестр открыл гастроли по России концертом в Перми

До 12 декабря оркестр даст шесть концертов
Описание
© Карина Бурьян/ТАСС

ПЕРМЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Российский национальный оркестр (РНО) под управлением народного артиста России Михаила Плетнева открыл гастроли по городам России концертом в Перми. Об этом журналистам сообщил дирижер РНО Станислав Кочановский.

"У нас большой тур впереди - Новосибирск, Екатеринбург, Омск. Шесть концертов до 12 декабря, а начинаем сегодня здесь, в Перми. Всегда по России очень приятно выступать, везде быть", - сказал он.

Также концерты пройдут в Кургане и Челябинске. Кочановский рассказал, что во всех городах оркестр будет играть одну программу - это "Шахерезада" Николая Римского-Корсакова и "Концерт для фортепиано с оркестром №1" Петра Чайковского. Это произведение коллектив исполнит в первой редакции, которую сейчас, по словам дирижера, исполняют "крайне редко". "Мы играем первую редакцию, это будет очень неожиданно для слушателя, концерт звучит совсем иначе, чем мы привыкли его слышать, начиная с отсутствия помпезных аккордов на три форте на рояле, это все очень лирично, значительно тише, у Чайковского в начале это были арпеджио. Все те же ноты, но под другим углом, это очень любопытно. С партитуры стерли пыль веков и сыграли то, что было написано Чайковским изначально", - добавил Кочановский.

Российский национальный оркестр (РНО) был основан в 1990 году народным артистом России Михаилом Плетневым. В разные годы оркестр сотрудничал с ведущими исполнителями, такими как Монтсеррат Кабалье, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Гидон Кремер и многими другими. РНО первым среди негосударственных коллективов получил грант правительства РФ, а в 2009 году обрел государственный статус.

Теги
РоссияПермский край
Реклама на ТАСС
Международный фестиваль хоров соединит в 2020 году Савонлинну, Выборг и Петербург
Проект планируется провести в целях поддержки выдвижения Савонлинны на получение статуса культурной столицы Европы в 2026 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС