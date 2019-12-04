Российский национальный оркестр открыл гастроли по России концертом в Перми

ПЕРМЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Российский национальный оркестр (РНО) под управлением народного артиста России Михаила Плетнева открыл гастроли по городам России концертом в Перми. Об этом журналистам сообщил дирижер РНО Станислав Кочановский.

"У нас большой тур впереди - Новосибирск, Екатеринбург, Омск. Шесть концертов до 12 декабря, а начинаем сегодня здесь, в Перми. Всегда по России очень приятно выступать, везде быть", - сказал он.

Также концерты пройдут в Кургане и Челябинске. Кочановский рассказал, что во всех городах оркестр будет играть одну программу - это "Шахерезада" Николая Римского-Корсакова и "Концерт для фортепиано с оркестром №1" Петра Чайковского. Это произведение коллектив исполнит в первой редакции, которую сейчас, по словам дирижера, исполняют "крайне редко". "Мы играем первую редакцию, это будет очень неожиданно для слушателя, концерт звучит совсем иначе, чем мы привыкли его слышать, начиная с отсутствия помпезных аккордов на три форте на рояле, это все очень лирично, значительно тише, у Чайковского в начале это были арпеджио. Все те же ноты, но под другим углом, это очень любопытно. С партитуры стерли пыль веков и сыграли то, что было написано Чайковским изначально", - добавил Кочановский.

Российский национальный оркестр (РНО) был основан в 1990 году народным артистом России Михаилом Плетневым. В разные годы оркестр сотрудничал с ведущими исполнителями, такими как Монтсеррат Кабалье, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Гидон Кремер и многими другими. РНО первым среди негосударственных коллективов получил грант правительства РФ, а в 2009 году обрел государственный статус.