Кончаловский, Петров и Борисов стали лауреатами премии журнала "Кинорепортер"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Режиссер Андрей Кончаловский, а также актеры Александр Петров и Юрий Борисов получили в среду премии журнала "Кинорепортер" "Событие года". Церемония награждения победителей состоялась в кинотеатре "Иллюзион" в Москве.

"Хочу поздравить вас с вручением премии "Событие года" "Кинорепортера". Считаю, что это очень красивая заслуженная премия. Радует, что в течение многих лет она вручалась достойным людям. Надеюсь, что и в этом году эту премию унесут люди, которые ее заслужили", - приветствовал участников церемонии режиссер Никита Михалков в видеообращении.

Как напомнила главный редактор и редакционный директор журнала "Кинорепортер" Мария Лемешева, вручение премии проходит восьмой год подряд. "В этом году мы отмечаем первую годовщину "Кинорепортера". В прошлом году, когда мы запускались, мы были наглые, уверенные, но в душе, конечно, боялись, не знали, чем все закончится. В итоге началось все очень хорошо", - сказала она.

Лауреатом в номинации "Открытие года" стал актер Юрий Борисов, сыгравший в фильме "Бык" Бориса Акопова, получившем гран-при премии "Кинотавр".

В номинации "Актриса года" были выбраны Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина, сыгравшие главные роли в фильме "Дылда" Кантемира Балагова. Звания актер года был удостоен Александр Петров.

Две награды Петрова

В номинации "Мастер-класс года" лауреатом стал фильм "Грех" Андрея Кончаловского. "Я очень тронут присуждением моему фильму "Грех" премии, потому что я думаю, что "Кинорепортер" - один из тех журналов, которые посвящают свою работу развитию киноязыка. Язык кинематографа еще не умер и не застыл, он развивается, я в своих работах пытаюсь учиться новому языку. Киноязык - это образы. Очень важно для молодых кинематографистов не останавливаться на том, что уже найдено, а искать новые выражения", - сказал режиссер в видеообращении.

В номинации "Проект года" победил фильм "Текст" по роману Дмитрия Глуховского. Награду получили режиссер Клим Шипенко и исполнитель главной роли Александр Петров. "Для нас это был не просто проект года, а история жизни, мы мечтали сделать ее как можно быстрее, не могли ее не снять. Мы рады, что она нашла отклик в сердце киножурнала", - поделился режиссер.

В номинации "Прорыв года" был отмечен фильм "Однажды в Трубчевске". Телеперсоной года был признан ведущий Дмитрий Дибров.

О премии

С 2018 года церемония проходит под брендом первого российского глянцевого журнала о кино "Кинорепортер", который создали на базе российской версии журнала The Hollywood Reporter.

У премии восемь номинаций: актер и актриса года, открытие года, мастер-класс года, телеперсона года, хит и прорыв года, а также проект года.