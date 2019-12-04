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Запрещенные к прокату части фильма "Дау" могут показать в интернете

Ранее их запретили из-за материалов, пропагандирующих порнографию

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Четыре части проекта российского режиссера Ильи Хржановского "Дау", которым не было выдано прокатное удостоверение, могут быть показаны на интернет-ресурсах с предупреждением о содержании фильмов. Об этом в среду сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

В ноябре Министерство культуры России не выдало прокатные удостоверения четырем фильмам из проекта Хржановского - "Дау. Наташа", "Дау. Новый человек", "Дау. Нора Сын", "Дау. Саша Валера" - из-за материалов, пропагандирующих порнографию.

"Прокатное удостоверение выдается для проката фильма в кинотеатре. А на интернет-ресурсах он может, наверное, демонстрироваться с соответствующими предупреждениями, например, что "показ подобного рода продукции широким экраном не предусмотрен", - сказал министр.

Проект "Дау" Ильи Хржановского поделен на 10 эпизодов. Первые шесть эпизодов, поданные в Минкультуры, получили прокатное удостоверение в установленные сроки.

Илья Хржановский - российский кинорежиссер, сын российского мультипликатора Андрея Хржановского. Он получил известность после выхода ленты "4" в 2004 году. Арт-проект "Дау", над которым Хржановский работал в течение 12 лет, был представлен в конце января 2019 года в Париже. Проект назван в честь Нобелевского лауреата, советского физика Льва Ландау (1908-1968), которому посвящен фильм по мотивам мемуаров вдовы академика Коры.

Эта картина занимает центральное место в проекте. Съемки ленты проходили с 2008 года в Москве, Санкт-Петербурге, Харькове, Баку, Копенгагене и Лондоне.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
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