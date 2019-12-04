Аргентинский хореограф представит в Петербурге балет "Пиковая дама"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Труппа Санкт-Петербургского государственного академического театра балета им. Леонида Якобсона представит в четверг премьеру спектакля "Пиковая дама" по мотивам повести А. С. Пушкина в постановке хореографа Иньяки Урлезаги из Аргентины. Балет будет показан на сцене Большого драматического театра им. Георгия Товстоногова. На постановку пригласил своего аргентинского коллегу художественный руководитель труппы, заслуженный артист России Андриан Фадеев.

"Иньяки Урлезага - хореограф-постановщик с мировым именем, обладающий интересным стилем и несомненным режиссерским талантом. Он серьезно подходит к задаче и понимает всю ответственность, ставить "Пиковую даму", да еще и в Петербурге. С ним работает русский ассистент, а в постановочной команде - один из самых выдающихся сценографов наших дней Эцио Фриджерио и художник по костюмам Франка Скуарчапино. Они итальянцы, но ведь когда-то, как мы знаем, и архитектурный ансамбль пушкинского Петербурга во многом был создан итальянцами", - сказал в беседе с журналистами Фадеев.

Он добавил, что вся труппа с большим энтузиазмом репетировала спектакль, потребовавший от солистов расширения их актерской палитры. Для спектакля подготовлено три состава исполнителей.

"Готовясь к постановке "Пиковой дамы", я понимал, что это прежде всего должен быть театральный, драматический спектакль, и на языке танца мы должны передать сложные, многогранные характеры героев, их личные истории, взаимоотношения. Для меня здесь, конечно, было больше театра, чем танца", - пояснил свой замысел Урлезага.

В прошлом он был премьером лондонского Королевского балета и за время артистической карьеры выступал на самых известных балетных сценах мира. С 2003 года параллельно с карьерой танцовщика он начал сочинять свои балеты. Среди его работ - "Сильвия", "Сказки Шопена", "Щелкунчик", "Травиата", "Лебединое озеро". С 2013 по 2018 годы Урлезага руководил Национальным балетом Аргентины, сейчас он завершает карьеру исполнителя и готов полностью посвятить себя профессии хореографа.

Весь нынешний сезон в театре им. Якобсона пройдет под знаком пушкинской музы. В конце сезона труппа покажет знаменитый балет "Онегин" в хореографии Джона Крэнко. Поставить спектакль 1965 года мечтают многие театры мира, однако получить право на это очень непросто. Шесть лет назад "Онегин" был перенесен на сцену Большого театра. В Санкт-Петербурге первым "Онегина" исполнит театр им. Якобсона.